Την προσοχή των πολιτών σε σχέση με τηλεφωνική απάτη εφιστά η Αστυνομία, καθώς οι επιτήδειοι κατάφεραν ήδη να αποσπάσουν χρήματα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Αστυνομία συστήνει προσοχή στο κοινό σε σχέση με τηλεφωνική απάτη. Επιτήδειοι φέρονται να τηλεφωνούν σε ανυποψίαστους πολίτες, από τηλεφωνικούς αριθμούς, που φαίνονται κυπριακοί.

Μιλώντας στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, ενημερώνουν τα υποψήφια θύματα, ότι δήθεν έχουν κερδίσει χρηματικό ποσό και πως για να το διεκδικήσουν, θα πρέπει να ανοίξουν λογαριασμό σε διαδικτυακή πλατφόρμα επενδύσεων.

Οι πολίτες που πιθανόν να δεχθούν τέτοιου είδους κλήσεις, καλούνται να είναι υποψιασμένοι και να ΜΗΝ ανταποκρίνονται στις οδηγίες, που λαμβάνουν από τους επιτήδειους, που αποσκοπούν στην οικονομική τους εξαπάτηση.