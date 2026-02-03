Υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του ο Παναγιώτης Θεοφάνους, 64 ετών, από το Αυγόρου, ο οποίος νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, μετά από οδική σύγκρουση στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η σύγκρουση συνέβη το απόγευμα της 16ης Ιανουαρίου 2026, στο Αυγόρου. Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία ο 64χρονος οδηγούσε μοτοποδήλατο και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τοίχο παρακείμενης οικείας.

Ως αποτέλεσμα ο 64χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εσωτερική αιμορραγία και κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Λόγω της κατάστασης της υγείας του διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, για περαιτέρω νοσηλεία.

Η Τροχαία Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.