Δεν έχουν τελειωμό οι σεξουαλικές υποθέσεις, όπως και οι υποθέσεις ναρκωτικών με θύματα ανήλικα πρόσωπα. Η νέα σοβαρή υπόθεση αφορά δύο νεαρούς Ιρανούς οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα. Ο ένας αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης και για κατοχή και διάδοση πορνογραφικού υλικού.

Πέραν των πιο πάνω, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να κατείχαν και να προμήθευαν κοκαΐνη, χάπια ecstasy και μεθαμφεταμίνη στην ανήλικη, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, είναι χρήστρια ουσιών.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα Δευτέρα (16/2), σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού, καταχωρίσθηκε η υπόθεση και παραπέμφθηκε για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, το οποίο θα συνεδριάσει στα τέλη Μαρτίου.

Οι ανακριτές της υπόθεσης ζήτησαν την κράτηση των δύο κατηγορουμένων μέχρι τη δίκη, ωστόσο, οι δικηγόροι τους εξέφρασαν την πρόθεση να υποβάλουν ένσταση στο αίτημα κράτησης. Λόγω της ώρας, το Δικαστήριο όρισε τη διαδικασία για αύριο. Μέχρι τότε, διέταξε οι δύο κατηγορούμενοι να παραμείνουν υπό κράτηση.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία της ανήλικης στις Αρχές, η οποία φέρεται να ανέφερε ότι από τον περασμένο Μάιο διατηρούσε σχέση με τον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων μέχρι πρόσφατα. Όπως ισχυρίστηκε, μαζί του έκανε καθημερινά χρήση ναρκωτικών, τα οποία προμηθεύονταν από τον δεύτερο κατηγορούμενο.

Ο ένας κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά 12 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της σεξουαλικής πράξης με παιδί κάτω των 17 ετών, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες που αφορούν κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών Α’ τάξης.