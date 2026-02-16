Πλήρωσαν χιλιάδες ευρώ για να έρθουν στην Κύπρο και να εργαστούν ως οικιακές βοηθοί, αλλά φαίνεται ότι εξαπατήθηκαν από ομοεθνή τους και 44χρονη. Η υπόθεση αφορά τρεις γυναίκες από την Ινδία, οι οποίες συνελήφθησαν την προηγούμενη εβδομάδα ως ύποπτες για παράνομη παραμονή στην Κύπρο με πλαστά έγγραφα. Όπως διαπιστώθηκε, οι γυναίκες είχαν δηλωθεί ως οικιακές βοηθοί σε εργοδότες που ποτέ δεν συνάντησαν, ενώ βρίσκονταν παράνομα στη χώρα από το 2024. Οι τρεις Ινδές αφέθηκαν ελεύθερες και από ύποπτες έγιναν παραπονούμενες.

Όπως ισχυρίστηκαν, για την άφιξή τους στην Κύπρο πλήρωσαν σε δύο πρόσωπα ποσά που κυμαίνονταν από 7.000 έως 12.000 ευρώ, με την υπόσχεση ότι θα τους εξασφαλιζόταν εργασία ως οικιακές βοηθοί. Οι τρεις γυναίκες ανέφεραν ότι όλες οι διευθετήσεις για την άφιξή τους έγιναν από δύο συγκεκριμένα πρόσωπα που δρούσαν ως «ατζέντηδες» και διαμένουν στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, δεν διαπιστώθηκε ότι οι αλλοδαπές είναι θύματα εμπορίας προσώπων, ωστόσο, διέμεναν παράνομα στην Κύπρο και εργάζονταν παράνομα ως οικιακές βοηθοί στη Λεμεσό.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν προχθές στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ενώ την Κυριακή συνελήφθη και η 44χρονη, η οποία φαίνεται να εμπλέκεται στο όλο κόλπο σε βάρος των τριών γυναικών. Η 44χρονη οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωρινής κράτησης για έξι ημέρες, με τη δικηγόρο της, Σύλβια Αδάμου, να μην φέρει ένσταση. Εναντίον της διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και της απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Μία εκ των τριών παραπονούμενων Ινδών ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν στην Ινδία, κατέβαλε το ποσό των €12.000 σε συνεργάτη του ομοεθνή της για να διευθετηθεί η άφιξή της στην Κύπρο. Όπως υποστήριξε, ο σκοπός της ήταν να εργαστεί σε εστιατόριο, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Σύμφωνα με την καταγγελία, όταν έφτασε στην Κύπρο, ο ύποπτος την υποχρέωνε να πληρώνει ενοίκιο για τη διαμονή της, ενώ η ίδια κατέβαλε και χρήματα για δήθεν εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις, χωρίς όμως να έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Σε κατάθεσή της η δεύτερη παραπονούμενη ισχυρίστηκε ότι ο ύποπτος διευθέτησε την άφιξή της στην Κύπρο, ενώ εκείνη του κατέβαλε μέσω εμβασμάτων το ποσό των €7.000, δίνοντας επιπλέον €127 το μήνα για τις κοινωνικές ασφαλίσεις χωρίς να εργάζεται. Επίσης, ανέφερε ότι ο ύποπτος της σύστησε την 44χρονη ως συνεργάτιδά του, η οποία της ζήτησε το ποσό των €4.000 για να ανανεώσει την άδεια παραμονής της. Αφού την εξόφλησε τον Οκτώβριο του 2025, η ύποπτη της είπε ότι θα εργοδοτούνταν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο όμως στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ εργοδότης της. Αργότερα η 44χρονη φέρεται να της ανέφερε ότι η άδεια παραμονής της ακυρώθηκε

Μετά την άφιξή τους στην Κύπρο, οι τρεις γυναίκες διαπιστώθηκε ότι είχαν υποβάλει αίτηση για άδειες εργασίας ως οικιακές βοηθοί σε τρεις διαφορετικούς εργοδότες. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ενημερώθηκαν από τον ύποπτο ότι τους εξασφάλισε άδεια παραμονής τύπου «Open Visa», χωρίς όμως να έχουν καθορισμένο εργοδότη, κάτι που δεν υπάρχει στην κυπριακή νομοθεσία.