Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 64χρονη γυναίκα, η οποία κατήγγειλε σήμερα στο ΤΑΕ Λευκωσίας, ότι εξαπατήθηκε με αποτέλεσμα να της αποσπαστεί χρηματικό ποσό ύψους €39.000.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, η υπόθεση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, γνώρισε πρόσωπο που παρουσιάστηκε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και επενδυτής.

Ο φερόμενος ως επενδυτής έπεισε την παραπονούμενη να μεταφέρει συνολικά €10.000, δήθεν για επενδυτικούς σκοπούς.

Στη συνέχεια, η παραπονούμενη ενημερώθηκε ότι οι επενδύσεις της απέφεραν σημαντικά κέρδη και ότι το αρχικό της κεφάλαιο είχε πολλαπλασιαστεί.

Όταν όμως ζήτησε να αποσύρει τα χρήματά της, της αναφέρθηκε ότι είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα στοιχεία λογαριασμού και ότι έπρεπε να καταβάλει ακόμη €5.000 για διόρθωση των τραπεζικών στοιχείων.

Η απαίτηση αυτή προκάλεσε τις υποψίες της και διέκοψε την επικοινωνία μαζί τους. Ωστόσο, λίγο αργότερα επικοινώνησαν μαζί της άλλα δύο πρόσωπα, τα οποία παρουσιάστηκαν ως δικηγόρος και επιθεωρητής της Ομοσπονδιακής Εποπτικής Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι μπορούσαν να τη βοηθήσουν να ανακτήσει τα χρήματά της.

Η παραπονούμενη πείστηκε εκ νέου και προχώρησε σε νέες μεταφορές χρημάτων, καταβάλλοντας επιπλέον €29.000.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν της έχει επιστραφεί οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λευκωσίας.