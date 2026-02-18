Βροχοπτώσεις, πυκνή ομίχλη και ισχυροί άνεμοι επηρεάζουν παγκύπρια το οδικό δίκτυο δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις και αυξημένους κινδύνους για τους οδηγούς. Σε αρκετές περιοχές οι καιρικές συνθήκες περιορίζουν την ορατότητα, ενώ δρόμοι παρουσιάζουν ολισθηρότητα.

Παράλληλα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκαλούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, κυρίως στο εναέριο δίκτυο, με διακοπές ρεύματος να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή για την αποκατάσταση των βλαβών και καλούν το κοινό να επιδεικνύει αυξημένη προσοχή.

Ομίχλη παρατηρείται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αμμοχώστου, στο ύψος του χωριού Πύλας, συνεπεία της οποίας η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμμένα.

Βίντεο που εμφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζει ένα όχημα σταθμευμένο σε δρόμο στο Σούνι, μετά από πτώση πασσάλου της ΑΗΚ ενώ όπως φαίνεται τα καλώδια έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα της ΑΗΚ, για την απεμπλοκή του οχήματος από τα καλώδια, αντικατάσταση του πάσσαλου και επαναφορά της ηλεκτροδότησης. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΑΗΚ, παρουσιάζεται βλάβη μέσης τάσης στην επαρχία Λευκωσίας, η οποία επηρεάζει τις κοινότητες Δάλι και Νήσου.

Στην επαρχία Λάρνακας επηρεάζονται οι κοινότητες Ξυλοτύμπου και Ορμήδεια.

Παράλληλα, προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται παγκύπρια, κυρίως στο εναέριο δίκτυο, λόγω των καιρικών συνθηκών.