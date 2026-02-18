Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο στη Μαύρη Θάλασσα κινείται βορειοανατολικά και επηρεάζει πρόσκαιρα την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται πυκνή σκόνη μέχρι το μεσημέρι.

Σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα είναι κίτρινη Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς έως σφοδρούς άνεμους έντασης 6-7 μποφόρ συνοδευόμενοι από ριπές έντασης μέχρι 9 – 10 μποφόρ.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Το απόγευμα, τα φαινόμενα περιορίζονται και εξασθενούν. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ με ριπές οι οποίες ενδέχεται να φτάνουν τα 9 με 10 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης και τοπικά στα προσήνεμα μέχρι τρικυμιώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι πολύ κυματώδης, ωστόσο στα νότια και στα ανατολικά θα καταστεί σταδιακά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά και βόρεια παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακή άνοδο για να κυμανθεί πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.