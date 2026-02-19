Κάτω από το στρώμα του κρεβατιού του φέρεται να έκρυβε 263 δισκία captagon ο 21χρονος από τη Συρία, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος στην υπόθεση. Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/2) ενώπιον του Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου τα μέλη της ΥΚΑΝ ζήτησαν την προφυλάκισή του για επτά ημέρες.

Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και διέταξε την κράτησή του. Οπως πληροφορείται το philenews, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού έλαβαν πληροφορία ότι ο 21χρονος κατείχε μεγάλη ποσότητα χαπιών, τα οποία φέρεται να πωλούσε σε συμπατριώτες του.

Η πληροφορία οδήγησε τις Αρχές στη διενέργεια έρευνας σε διαμέρισμα στην περιοχή Γερμασόγειας, όπου διαμένει ο 21χρονος. Κατά τη διάρκειά της έρευνας εντοπίστηκαν, κάτω από το στρώμα του κρεβατιού του, 263 δισκία captagon, “χάπια των τζιχαντιστών” συνολικού βάρους περίπου 44 γραμμαρίων, τυλιγμένα σε δύο τεμάχια λευκού χαρτιού.

Τα δισκία περιέχουν αμφεταμίνη και φαινεθυλίνη. Ο 21χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ για ανάκριση. Ανακρινόμενος αρνήθηκε ανάμειξη στην υπόθεση και έδωσε διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι αναμένεται να διερευνηθούν.

Να σημειωθεί ότι μαζί του προσήχθησαν ακόμη δύο ομοεθνείς του 21χρονου, οι οποίοι διαμένουν μαζί του. Οι δύο τους αρνήθηκαν ανάμειξη στη υπόθεση. Να σημειωθεί ότι και από τα 3 πρόσωπα λήφθηκε λήφθηκε το γενετικό υλικό τους.