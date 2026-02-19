Στη σύλληχη 21χρονου προχώρησε η Αστυνομία καθώς εντόπισε στην κατοχή του 263 «χάπια των τζιχαντιστών».

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται πως στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη του ΟΠΕ διενήργησαν έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει 21χρονος στη Λεμεσό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν κάτω από το κρεββάτι του 21χρονου, 263 δισκία captagon, συνολικού βάρους 44 γραμμαρίων περίπου.

Ο 21χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ. Αφού ανακρίθηκε, έδωσε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι διερευνώνται.

Στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση ενώ η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.