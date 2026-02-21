Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη 21χρονου, στο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υποθέσεις ναρκωτικών και εμπρησμού, που διαπράχθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο και τον περασμένο Ιούλιο αντίστοιχα, στη Λευκωσία.

Ο 21χρονος είχε συλληφθεί στην Ελλάδα, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που εκκρεμούσε εναντίον του. Χθες μεταφέρθηκε στην Κύπρο και με την άφιξή του, συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η σύλληψη του 21χρονου εντάσσεται στο πλαίσιο της διερεύνηση υποθέσεων εμπρησμού, που διαπράχθηκε τον Ιούλιο του 2025 και ναρκωτικών, που διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.

Με τη σύλληψη του 21χρονου, ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων για τις δύο υποθέσεις ανήλθε στους έξι, ενώ την διερεύνηση των υποθέσεων ανέλαβε η ΥΚΑΝ και το ΤΑΕ Λευκωσίας.