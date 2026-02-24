Η Αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα, στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων αστυνόμευσης που εφαρμόζονται, με στόχο την πρόληψη σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 11.00 χθες βράδυ, μέλη του ΟΠΟΔ εντόπισαν στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά το ΓΣΠ, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 25χρονη και κινείτο με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων ανά ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100 χιλιομέτρων.

Το όχημα ανακόπηκε και η 25χρονη συνελήφθη.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.

Εξάλλου, γύρω στις 2.20 τα ξημερώματα σήμερα, μέλη του ΟΠΟΔ εντόπισαν στον ίδιο αυτοκινητόδρομο, παρά τη Νήσου, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 31χρονος και κινείτο με ταχύτητα 195 χιλιομέτρων ανά ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 100 χιλιομέτρων.

Το όχημα ανακόπηκε και ο 31χρονος συνελήφθη.

Σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για άμεση καταχώρηση της υπόθεσης.