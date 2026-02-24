Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έξι προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια, διάρρηξη κατοικίας και κλοπή, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, οδήγηση οχήματος με υπερβολική ταχύτητα, και εκκρεμή δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 374 οχήματα και ελέγχθηκαν 487 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 27 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 95 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας. Ξεχωρίζουν οι καταγγελίες και σύλληψη δύο οδηγών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να οδηγούν τα οχήματα τους με ταχύτητα 200 και 195 χιλιομέτρων αντίστοιχα, στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων προέκυψαν και οκτώ διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας, ενώ κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.