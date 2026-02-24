Τροχαία σύγκρουση με εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε στις 15:53 στην κοινότητα Ευρύχου της επαρχίας Λευκωσίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οκτώ προσώπων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο ανταποκρίθηκαν άμεσα οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λακατάμειας και Υπαίθρου Ευρύχου, με ομάδες και οχήματα διάσωσης.

Κατά την επιχείρηση, ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε από τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης. Συνολικά οκτώ πρόσωπα ενεπλάκησαν στο τροχαίο και παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων για μεταφορά σε νοσηλευτήριο.