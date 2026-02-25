Σε ατύχημα αποδίδουν τόσο η 25χρονη όσο και ο 26χρονος σύντροφός της τον τραυματισμό της πρώτης με κυνηγετικό όπλο. Οι δύο τους αποφάσισαν να συντηρήσουν το κυνηγετικό όπλο που ανήκει στην 25χρονη, με αποτέλεσμα αυτό να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει τη νεαρή στο πόδι.

Ο 26χρονος συνελήφθη και το πρωί της Τετάρτης οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την προφυλάκισή του για τρεις ημέρες.

Εναντίον του 26χρονου διερευνώνται τα αδικήματα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου κατηγορίας Γ8, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, καθώς και αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις.

Το περιστατικό φαίνεται να αποδίδεται σε ήταν ατύχημα, ωστόσο ο 26χρονος δεν επιτρέπεται να κατέχει όπλο, καθώς δεν έχει υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Όπως ανέφερε η 25χρονη στην κατάθεσή της, γύρω στις 18:00 το απόγευμα, ενώ ήταν μαζί με τον σύντροφό της, αποφάσισαν να συντηρήσουν το κυνηγετικό όπλο που είναι καταχωρημένο στο όνομά της. Όταν ο 26χρονος το κρατούσε, αυτό εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντας την στο αριστερό πόδι.

Η 25χρονη πρόσθεσε ότι ο ύποπτος προσπαθώντας να βγει από το σπίτι λόγω βλάβης στην πόρτα, αφαίρεσε το συρόμενο παράθυρο και βγήκε από τα βοηθητικά δωμάτια όπου διαμένουν.

Η ίδια σημείωσε ότι ο σύντροφός της δεν είχε σκοπό να τη βλάψει, καθώς είναι μαζί για δέκα χρόνια και δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα στη σχέση τους. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι το όπλο είναι πράγματι καταχωρημένο στο όνομα της 25χρονης.

Ο 26χρονος με το που συνελήφθη ανάφερε πως «ήταν ατύχημα, μακάρι να έπαιζε πάνω μου». Σε γραπτή του κατάθεση ανέφερε ότι είχε ολοκληρώσει τη συντήρηση του όπλου, τοποθέτησε δύο φυσίγγια και την ώρα που το έκλεισε, εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της συμβίας του.

Στο πλαίσιο των ερευνών της υπόθεσης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των δύο, ενώ σήμερα προγραμματίζεται έρευνα από την ΥΠΕΓΕ στην οικία του υπόπτου για τον εντοπισμό τεκμηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 18:20, όταν λήφθηκε πληροφορία για πυροβολισμό σε βοηθητική οικία στη Λεμεσό. Στην οικία διαμένουν ο 26χρονος και η 25χρονη σύντροφός του. Η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό και στη συνέχεια σε νοσοκομείο στη Λευκωσία για περαιτέρω νοσηλεία.