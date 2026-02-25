Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε η Αστυνομία στη Λεμεσό, μετά τον τραυματισμό 25χρονης γυναίκας από εκπυρσοκρότηση κυνηγετικού όπλου, κατά τη διάρκεια συντήρησής του σε βοηθητική οικία.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 6.20 χθες το απόγευμα λήφθηκε πληροφορία για πυροβολισμό σε βοηθητική οικία στη Λεμεσό. Στην οικία διαμένουν 26χρονος Ελληνοκύπριος με την 25χρονη συμβία του επίσης Ελληνοκύπρια.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τα πιο πάνω πρόσωπα ενώ ασχολούταν με τη συντήρηση του κυνηγετικού όπλου της 25χρονης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται αυτό εκπυρσοκρότησε με αποτέλεσμα να τραυματίσει την 25χρονη στο πόδι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό και στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Ο 26χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.