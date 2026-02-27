Η 41χρονη Κυριακούλλα Κουτσαβάκη από την Πάφο, απουσιάζει από την οικία της στην Πάφο, από τα ξημερώματα σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία.

Η 41χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,80μ. περίπου, με καστανόξανθα μαλλιά.

Πρόκειται για μητέρα τριών ανήλικων παιδιών, η οποία δηλώθηκε ως αγνοούμενη από συγγενικά της πρόσωπα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Αστυνομία ειδοποιήθηκε και άμεσα ξεκίνησαν έρευνες, ενώ εντοπίστηκε το αυτοκίνητο της 40χρονης σταθμευμένο κοντά στο αεροδρόμιο Πάφου. Στο πλαίσιο των ερευνών, απογειώθηκε και ελικόπτερο για σκοπούς εναέριας επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή των Μανδριών.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων της Αστυνομίας, ενώ οι αρχές καλούν οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.