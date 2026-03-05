Στη σύλληψη 27χρονου προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών στη Λευκωσία, μαζί με όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση τρία ακόμη πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και τον εντοπισμό πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων, η Αστυνομία προχώρησε χθες το μεσημέρι στη σύλληψη του 27χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του.

Ο 27χρονος τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ένας 26χρονος και ένας 34χρονος, καθώς επίσης ακόμη ένας 26χρονος.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.