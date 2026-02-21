Το μεγάλο στοίχημα για την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών μετά την επιτυχία εντοπισμού ασύλληπτα μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών συνολικού βάρους 233,5 κιλών σε βοηθητικά υποστατικά οικίας στον Στρόβολο δεν περιορίζεται στη δίωξη του 34χρονου Χρ. Ο. και του 26χρονου Σ.Σ.. Οι τελευταίοι τελούν από χθες υπό 8ήμερη προσωποκράτηση και θα ανακριθούν.

Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία πλέον για τους εξεταστές της υπόθεσης είναι τα μεγάλα κεφάλια. Οι προαναφερθέντες, όπως υποδηλώνουν όλα τα γεγονότα, είχαν βοηθητικό ρόλο στη δράση ομάδας με εγκληματική δράση και πλέον εκεί επικεντρώνονται οι όποιες προσπάθειες της Αστυνομίας.

Ο αστυφύλακας που παρουσίασε χθες το αίτημα προσωποκράτησης σε βάρος των υπόπτων ενώπιον της Επαρχιακής Δικαστού Αντριάνας Τζοάν Σολομωνίδου, άλλωστε, είπε πως υπολείπεται ανακριτικό έργο όχι μόνο για να διαπιστωθεί ο ρόλος ενός άγνωστου άνδρα, αλλά και μια ξανθής γυναίκας με ηλικία περί τα 50 έτη, που φέρονται να είχαν σχέση με τους συλληφθέντες, αλλά και για να εντοπιστούν οι συνεργάτες τους.

Πληροφορίες του «Φ», άλλωστε, αναφέρουν πως οι Αρχές θεωρούν τους δυο συλληφθέντες ως γρανάζια κυκλώματος και όχι «εγκεφάλους» της υπόθεσης.

Όπως αναφέρθηκε η Αστυνομία έχει μεγάλο όγκο ανακριτικού έργου, αφού θα ληφθούν δεκάδες καταθέσεις από τον οικογενειακό και φιλικό κύκλο των συλληφθέντων, αλλά και από γείτονες.

Πέραν τούτου θα εξεταστούν δικανικά τα κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων, θα γίνουν επιστημονικές εξετάσεις επί των τεκμηρίων που κατασχέθηκαν κατά την προχθεσινή επιχείρηση, ενώ θα ανοιχθούν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Να σημειωθεί ότι τα αδικήματα που εξετάζονται σε βάρος των δυο υπόπτων είναι αυτά της (1) παράνομης κατοχής ναρκωτικών Τάξεως Α’ και Β’ με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα, (2) της παράνομης κατοχής ναρκωτικών Τάξεως Α’ και Β’, (3) της παρεμπόδισης και Καταπολέμησης εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες, (4) της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών χωρίς να είναι κάτοχος αδείας ή έγκρισης κατά παράβαση του περί εκρηκτικών υλών Νόμου, (5) της παράνομης κατοχή πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β’ κατά παράβαση του Νόμου περί πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων του 2004 και τέλος (6) της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Για δυο ημέρες

Κατά τη χθεσινή διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έπεσε φως ως προς τον τρόπο που ενήργησε η ΥΚΑΝ. Μετά από λήψη πληροφορίας, η οποία όπως αναφέρει πηγή του «Φ» προήλθε από συνεργαζόμενη υπηρεσία, τα μέλη της ΥΚΑΝ παρακολουθούσαν επί δυο ημέρες τους δυο συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονταν να διακινούν ποσότητες ναρκωτικών.

Η παρακολούθησή τους άρχισε την περασμένη Τρίτη και τελικά η σύλληψή τους έγινε Πέμπτη λίγο πριν από το μεσημέρι.

Η υπόθεση ξεδιπλώθηκε όταν ο 34χρονος και ο 26χρονος συνεργάστηκαν για να μεταφέρουν από την οικία του δεύτερου στην αποθήκη της πατρικής οικίας του πέντε χάρτινα κιβώτια που περιείχαν συνολικά 11.480 κροτίδες.

Συγκεκριμένα ο 34χρονος έφυγε από το σπίτι του με το αυτοκίνητο και μετέβη στην πολυκατοικία όπου διέμενε ο 26χρονος. Μόλις έφτασε εκεί ο τελευταίος μαζί με άγνωστο άνδρα μετέφεραν στο αυτοκίνητο τα πέντε χάρτινα κιβώτια. Κατά τη μεταφορά είχε ρόλο και μια γυναίκα, που περιγράφεται ως ξανθή, ηλικίας περίπου 50 ετών, η οποία κρατούσε ανοιχτή την πόρτα της πολυκατοικίας μέχρι να μεταφερθούν τα κιβώρια στο όχημα του 34χρονου.

Οι συλλήψεις ήταν ελεγχόμενες και έγιναν όταν οι δυο ύποπτοι μετέβησαν στην οικία του 34χρονου Χρ. Ο. Ο τελευταίος όταν του γνωστοποιήθηκε ότι συλλαμβάνεται απάντησε «εν δικές μου οι τσάκρες». Αργότερα, μάλιστα, είπε στα μέλη της ΥΚΑΝ ότι διατηρεί δυο αποθήκες στο πατρικό του στον Στρόβολο, μια στο ισόγειο και μια στην ταράτσα. Εκεί εντοπίστηκαν και η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Να σημειωθεί ότι σε σωματικό έλεγχο που έγινε στον 26χρονο Σ.Σ. κατά την σύλληψή του εντοπίστηκαν σε τσαντάκι που είχε στην κατοχή του 27 γραμμάρια κάνναβης, 9 γρ. κοκαΐνης, ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ σε διάφορα χαρτονομίσματα.

Ακολούθησαν οι έρευνες στις αποθήκες, όπου εντοπίστηκαν 167 κιλά κάνναβης, 4.5 κιλά ρητίνης κάνναβης, 62 κιλά κοκαΐνης, 381 συσκευές ατμίσματος (vape)που περιέχουν ναρκωτική ουσία THC, 11,640 κροτίδες, δυο πιστόλια (το ένα ομοίωμα), ένα περίστροφο, δυο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, πέραν των 30 φυσιγγίων πυροβόλου όπλου, χρηματικό ποσό ύψους €12,765 και δυο κόλλες Α4 που πιστεύεται πως είναι εμποτισμένες με ναρκωτική ουσία.

Η διαδικασία

Η διαδικασία θα άρχιζε στις 09:30, ωστόσο, τελικά πραγματοποιήθηκε αργότερα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι. Για τους υπόπτους εμφανίστηκαν οι δικηγόροι Μαρίνος Καούλλας και Δημήτρης Τσολακκίδης, αντιστοίχως. Ο δεύτερος είχε ζητήσει χρόνο από τη Δικαστή προκειμένου να μελετηθεί το λεκτικό του αιτήματος προσωποκράτησης. Το αίτημα έγινε αποδεκτό και υπήρξε διακοπή για περίπου 40 λεπτά. Όταν επανήλθαν οι συντελεστές της διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης είπαν πως δεν έχουν ένσταση στο αίτημα προσωποκράτησης, κι αυτό εγκρίθηκε.

230.000 δόσεις ναρκωτικών

Η υπόθεση, πάντως, απασχόλησε τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης, ενώ προκάλεσε αίσθηση μια χαρακτηριστικά τοποθέτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Χρίστου Ανδρέου. Όπως είπε, περίπου 230.000 δόσεις ναρκωτικών «αποσύρθηκαν από την κοινωνία», υποδεικνύοντας τον θετικό αντίκτυπο για τη νεολαία.