Ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε περίπτερο στη Γερμασόγεια Λεμεσού, με τον δράστη να απειλεί με μαχαίρι την εργαζόμενη και να αποσπά χρήματα από το ταμείο, πριν τραπεί σε φυγή.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.15 το απόγευμα χθες, άντρας εισήλθε σε περίπτερο στη Γερμασόγεια, φορώντας κουκούλα φούτερ στο κεφάλι και ιατρική μάσκα στο πρόσωπο. Υπό την απειλή μαχαιριού, απαίτησε από την 48χρονη εργαζόμενη τα χρήματα από το ταμείο, καθώς και τα χρήματα από το ταμείο του ανταλλακτηρίου χρημάτων που λειτουργεί στο υποστατικό.

Αφού απέσπασε τα χρήματα, ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.