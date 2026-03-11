Τρεις φωτιές ξέσπασαν το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Ανώγυρας, οι οποίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τέθηκαν κακόβουλα. Αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε με το κινητό του τις κινήσεις ενός υπόπτου οχήματος και τις εστίες των πυρκαγιών δίνοντας το βίντεο στην Αστυνομία.

Οι δύο ύποπτοι ηλικίας 49χρονος και 51χρονη, οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή τους για πέντε ημέρες. Σύμφωνα με τα γεγονότα, γύρω στις 13:40 το μεσημέρι της Κυριακής, ξέσπασε η πρώτη φωτιά στην κοινότητα Ανώγυρα και κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική. Από τις περαιτέρω έρευνες διαπιστώθηκαν άλλες δύο εστίες σε αγροτικό έδαφος. Η δεύτερη σε απόσταση 40 μέτρων από την πρώτη και η τρίτη 100 μέτρα από τη δεύτερη. Η Αστυνομία, που μετέβη άμεσα στο σημείο, εξασφάλισε γραπτή μαρτυρία από τον αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιέγραψε ότι παρατήρησε ένα όχημα και ένα άτομο να κινείται στον δρόμο. Λίγο αργότερα, το όχημα πέρασε κοντά του και στη συνέχεια αντιλήφθηκε καπνό.

Ο μάρτυρας κατέγραψε τα γεγονότα και παρέδωσε το βίντεο στις Αρχές. Σύμφωνα με την περιγραφή του, στο όχημα οδηγούσε άνδρας και συνοδηγός ήταν γυναίκα. Μετά από έρευνες, εντοπίστηκε ο κάτοχος του οχήματος, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα δύο πρόσωπα είναι ζευγάρι.

Ο 49χρονος διατηρεί μάντρα κοντά στο σημείο των πυρκαγιών. Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο ύποπτοι ανακρινόμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, ενώ δήλωσαν ότι βρισκόταν στην περιοχή. Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν ακόμα 28 καταθέσεις και να διενεργηθούν αναγνωριστικές παρατάξεις.

Επιπλέον, θα εξεταστεί αν η περιοχή εμπίπτει σε Κρατικό Δάσος. Εναντίον των δύο υπόπτων διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας, καθώς και παραβιάσεις του Νόμου περί Πρόληψης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο.