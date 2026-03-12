Θύμα διαδικτυακής απάτης για δεύτερη φορά 76χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι έχασε €48.000, ενώ στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς είχε απολέσει το ποσό των €56.000.

Σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομία, αναφέρεται ότι στις 12/03/2026 καταγγέλθηκε στο ΓΔΟΕ του ΤΑΕ Λεμεσού από 76χρονο κάτοικο Λεμεσού, ότι κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 13/02/2026 και 03/03/2026 έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα να αποσπαστεί από τον τραπεζικό του λογαριασμό το χρηματικό ποσό των €48.260.

Συγκεκριμένα, ο παραπονούμενος ανέφερε ότι είχε επίσης πέσει θύμα παρόμοιας διαδικτυακής απάτης τον Μάιο του 2025, κατά την οποία του αποσπάστηκε χρηματικό ποσό ύψους περίπου €56.000.

Στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα επικοινώνησαν τηλεφωνικώς με τον παραπονούμενο, ισχυριζόμενα ότι είναι δικηγόροι και ότι είχαν εντοπίσει τα χρήματα που είχε απολέσει κατά την προηγούμενη απάτη, διαβεβαιώνοντάς τον ότι μπορούσαν να μεριμνήσουν για την επιστροφή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δράστες έπεισαν τον παραπονούμενο να τους παραχωρήσει πρόσβαση στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω της εφαρμογής απομακρυσμένης πρόσβασης «AnyDesk», με την πρόφαση ότι θα προχωρούσαν στη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων του. Στη συνέχεια, αντί να πραγματοποιήσουν την υποσχεθείσα μεταφορά, άρχισαν να ζητούν από τον παραπονούμενο την καταβολή χρηματικών ποσών, προφασιζόμενοι διάφορα έξοδα, όπως πληρωμή φόρων και άλλων χρεώσεων.

Ο παραπονούμενος, θεωρώντας εύλογες τις εξηγήσεις που του δόθηκαν, προέβη στην εξουσιοδότηση πληρωμών που καταχωρούσαν οι ίδιοι στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε (5) εξερχόμενα τραπεζικά εμβάσματα από τον λογαριασμό του παραπονούμενου προς τραπεζικά ιδρύματα στο εξωτερικό τα οποία ανέρχονται συνολικά στο προαναφερόμενο ποσό.

Όταν οι δράστες συνέχισαν να ζητούν επιπρόσθετα χρηματικά ποσά, ο παραπονούμενος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία.

Η υπόθεση διερευνάται από το ΓΔΟΕ του ΤΑΕ Λεμεσού.