Συνελήφθη σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ειδικός αστυφύλακας ηλικίας 44 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με επίθεση εναντίον οδηγού εταιρείας φωτοεπισήμανσης, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 12/03/2026 στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Ο 44χρονος ειδικός αστυφύλακας τέθηκε υπό κράτηση ενώ με οδηγίες του κ. Θεμιστού Αρναούτη, Αρχηγού Αστυνομίας τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί άλλο ένα πρόσωπο ηλικίας 37 ετών.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.