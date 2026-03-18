Μεγάλη ποσότητα κλοπιμαίας περιουσίας και πολυτίμων λάφυρων, εντόπισε η Αστυνομία σε διαμέρισμα στη Λευκωσία κατά τη διάρκεια των ερευνών για τη σπείρα διαρρηκτών που χτυπά στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά την σύλληψη τριών προσώπων στη Λεμεσό για παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεσης εναντίον Αστυνομικού και άλλα αδικήματα, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και της ΥΔΑΠ Αρχηγείου Αστυνομίας, διενήργησαν χθες βράδυ έρευνα σε δωμάτιο οικίας στην Λευκωσία, για το οποίο υπήρξε πληροφορία ότι χρησιμοποιείτο από τον ένα εκ των τριών συλληφθέντων.

Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν χρυσαφικά, επώνυμες τσάντες, αρώματα, χρήματα, και πολλά άλλα αντικείμενα.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.