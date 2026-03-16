Σπείρα διαρρηκτών που φέρεται να δρούσε με επαγγελματικό εξοπλισμό και να «χτυπούσε» πολυτελή διαμερίσματα και κατοικίες στη Λεμεσό βρίσκεται στα χέρια του ΤΑΕ Λεμεσού και συγκεκριμένα του Κλιμακίου Διαρρήξεων. Μέσα σε μόλις τρεισήμισι μήνες η Αστυνομία στη Λεμεσό διερευνά περίπου 40 διαρρήξεις, με τη λεία να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε τρεις Γεωργιανούς υπόπτους, ηλικίας 49, 39 και 48 ετών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με κάποιες από τις υποθέσεις. Οι ύποπτοι οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας ενώπιον του Δικαστηρίου για την έκδοση διατάγματος προφυλάκισης. Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τους υπόπτους, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνταν από δικηγόρους, ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του Κλιμακίου Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την κράτησή τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Οι τρεις ύποπτοι αρνήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, ενώ κατά την ανάκρισή τους στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού άσκησαν το δικαίωμα της σιωπής. Εναντίον τους διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, παράνομης κατοχής περιουσίας, πλαστογραφίας, πλαστοπροσωπίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, καθώς και παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία, αδίκημα που αφορά τον 49χρονο από τις 8 Νοεμβρίου 2023.

40 υποθέσεις διαρρήξεων – Η πληροφορία που οδήγησε στους υπόπτους

Σύμφωνα με τα γεγονότα που παρουσίασε η Αστυνομία στο Δικαστήριο, κατά τη χρονική περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τις 15 /3/2026, το Κλιμάκιο Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά περίπου 40 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών σε πολυτελή διαμερίσματα και κατοικίες, με επίκεντρο τις περιοχές Γερμασόγειας, Αγίου Αθανασίου, Πανθέας και το κέντρο της Λεμεσού. Η συνολική λεία από τις πιο πάνω διαρρήξεις και κλοπές αφορά κοσμήματα, χρυσαφικά, χρηματικά ποσά, ακριβά ρολόγια και επώνυμες τσάντες και ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα παραλήφθηκε μεγάλος όγκος κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης (CCTV) και από την ανάλυσή τους εξασφαλίστηκαν φωτογραφίες καθώς και στοιχεία σχετικά με τον τρόπο δράσης των υπόπτων.

Στις 14 Μαρτίου λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία ότι συγκεκριμένο αυτοκίνητο θεάθηκε σε οδό στον Άγιο Αθανάσιο να κινείται ύποπτα με χαμηλή ταχύτητα και να παρακολουθεί πολυκατοικία με πολυτελή διαμερίσματα. Από εξετάσεις που ακολούθησαν σε γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων που κατέχει το πιο πάνω όχημα, διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο ενοικιάστηκε στις 11 Μαρτίου από τον 49χρονο ύποπτο.

Ξεφόρτωναν αντικείμενα κρυμμένα σε σακούλες και υφάσματα

Την ίδια ημέρα δόθηκε επίσης πληροφορία στο Κλιμάκιο Διαρρήξεως του ΤΑΕ Λεμεσού ότι σε συγκεκριμένο διαμέρισμα στη Γερμασόγεια διαμένουν Γεωργιανοί, οι οποίοι συμπεριφέρονται ύποπτα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς ομοιάζουν με πρόσωπα των οποίων φωτογραφίες είχε δημοσιεύσει η Αστυνομία ως υπόπτων για διαρρήξεις και κλοπές.

Η ίδια πληροφορία ανέφερε ότι τα πρόσωπα αυτά ξεφόρτωναν από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα διάφορα αντικείμενα, τα οποία κρυβαν με υφάσματα και σακούλες και τα μετέφεραν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Για τις υποθέσεις αυτές, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ενεργοποιήθηκε σχέδιο επιχείρησης με μέλη της Αστυνομίας να θέτουν υπό παρακολούθηση συγκεκριμένες περιοχές. Το διαμέρισμα τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση σε συνεργασία με άλλη υπηρεσία της Αστυνομίας, ενώ εντοπίστηκε και ύποπτο όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσαν οι ύποπτοι.

Την Κυριακή (15/3) το όχημα εντοπίστηκε και ανακόπηκε από μέλη της Αστυνομίας. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε ο 49χρονος, ο οποίος φέρεται να έφερε αντίσταση κατά τη σύλληψή του, ωστόσο τελικά συνελήφθη. Την ίδια ώρα, μέλη του ΤΑΕ, της ΟΠΕ και της ΥΔΑΠ πραγματοποίησαν έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο διαμέρισμα όπου διέμεναν άλλα δύο πρόσωπα ηλικίας 39 και 48 ετών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν εξειδικευμένα διαρρηκτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες κλειδαράδες για το άνοιγμα θυρών, όπως γόμες παχυμέτρων, αντικλείδια, αλουμινένιες λωρίδες, λιβέρια, κατσαβίδια, καθώς και κοσμήματα, ένα ρολόι, ρούχα, καπέλα, συσκευές εντοπισμού θέσης GPS και ηλεκτρονικές κάμερες. Τα αντικείμενα φαίνεται να συνδέονται με τουλάχιστον δέκα διαρρήξεις που διαπράχθηκαν πρόσφατα στη Λεμεσό.

Όπως σημείωσε ο κ. Κυριάκου, τα εργαλεία που εντοπίστηκαν χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα πορτών ασφαλείας χωρίς να υπάρχει εμφανής παραβίαση. Με ειδικούς μηχανισμούς και τεχνικές, τα μέλη της σπείρας κατάφερναν να εισέρχονται σε διαμερίσματα χωρίς να αφήνουν ίχνη διάρρηξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε αφαίρεση της κλειδαριάς, ενώ σε άλλες οι δράστες φαίνεται να εισέρχονταν στα διαμερίσματα χωρίς οποιαδήποτε εμφανή παρέμβαση στην πόρτα, χρησιμοποιώντας ειδικά κλειδιά και εξειδικευμένα εργαλεία, ακόμη και όταν οι πόρτες ασφαλείας ήταν κλειδωμένες.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται ότι πρόκειται για οργανωμένη σπείρα με εμπειρία σε αυτού του είδους τις διαρρήξεις, η οποία διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό και χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης. Συγκεκριμένα, φαίνεται να χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικές κάμερες και άλλα μέσα ώστε να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις περιοχές και να εντοπίζουν πότε οι ένοικοι απουσίαζαν από τις κατοικίες τους.

Σε σχέση με τη διάρκεια της δράσης τους, μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα δραστηριοποιούνταν για περίπου 10 με 15 ημέρες. Σε σχέση με τις ταυτότητες που παρουσίασαν οι ύποπτοι, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, ανέφερε ότι «πιστεύουμε πως πρόκειται για πλαστά έγγραφα και θα γίνουν εξετάσεις με επιστημονικές μεθόδους ώστε να εξακριβωθούν τα πραγματικά στοιχεία των υπόπτων».

Όπως εξήγησε, δεν φαίνεται οι ταυτότητες να έχουν εξασφαλιστεί από την Κύπρο. Πρόκειται για έγγραφα άλλων χωρών και θα υπάρξει συνεργασία με την Interpol και την Europol ώστε να διαπιστωθεί η προέλευσή τους και κατά πόσο τα στοιχεία που αναγράφονται είναι γνήσια.