Με αναβολή ξεκίνησε η διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας για τους 4 Ελληνοκύπριους που φέρονται ως μέλη εγκληματικής ομάδας παροχής «προστασίας» σε επιχειρήσεις της Λάρνακας. Από το κατηγορητήριο αφαιρέθηκε πέμπτος Ελληνοκύπριος, ηλικίας 32 χρόνων, λόγω του ότι δεν υπήρξε μαρτυρία εναντίον του, που να υποστηρίζει τις κατηγορίες.

Η διαδικασία ήταν ορισμένη σήμερα για ν’ απαντήσουν οι υπόλοιποι τέσσερις 42, 22, 29 και 29 ετών, στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι συνήγοροί τους ζήτησαν χρόνο καθώς και περαιτέρω λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους. Γι’ αυτό η υπόθεση αναβλήθηκε και ορίστηκε για τις 7 Απριλίου.

Από το κατηγορητήριο της υπόθεσης, έχουν αφαιρεθεί κατηγορίες, ωστόσο απέμειναν οι σοβαρότερες που επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκιση. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, οι τέσσερις κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η φερόμενη δράση του εγκληματικού δικτύου ήρθε στο φως όταν εντοπίστηκαν βίντεο σε δύο κινητά τηλέφωνα, που είχαν κατασχεθεί κατά τη σύλληψη 22χρονου Συμβασιούχου Οπλίτη της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι υπόδικος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία τον περασμένο Ιούλιο. Σημειώνεται πως ο εν λόγω επιχειρηματίας παραπέμφθηκε σε δίκη για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, σε σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Στα 19 βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά απεικονίζονται διάφορα περιστατικά από το 2023-2025, στα οποία ο 22χρονος, φέρεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά. Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης των πέντε, ο 22χρονος υπόδικός, φέρεται να έκανε διακίνηση ναρκωτικών με τις εισπράξεις να καταλήγουν στον 42χρονο. Σ’ ό,τι αφορά στην παροχή προστασίας, εντοπίστηκε βίντεο, στο οποίο ο ΣΥΟΠ φαίνεται να επιδεικνύει χρήματα από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι.

Στο σπίτι του 42χρονου, φερόμενου ως επικεφαλής του δικτύου, είχε βρεθεί και ένα σημειωματάριο με ονόματα, δίπλα στα οποία αναγράφονταν χρηματικά ποσά. Εν τω μεταξύ, η Αστυνομία έκανε έλεγχο στα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία των κατηγορούμενων και διαπίστωσε, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, πως δεν συνάδουν με τα περιουσιακά τους στοιχεία.