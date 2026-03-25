Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης και απόσπασης χρηματικού ποσού, μέσω ψευδούς επενδυτικής διαφήμισης, διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε χθες στο ΤΑΕ Λάρνακας, κατά τον Ιανουάριο του 2026, 79χρόνος κάτοικος Λάρνακας, ανταποκρίθηκε σε διαφημιστική διαφήμιση εταιρείας, για επένδυση σε μετοχές και κρυπτονομίσματα.

Αφού πείστηκε από πρόσωπα που του παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι της εταιρείας, ο παραπονούμενος μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2026, απέστειλε το χρηματικό ποσό των €254.679, σε δεκαπέντε διαφορετικές περιπτώσεις, μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό που του υπόδειξαν.

Αργότερα, όταν ο παραπονούμενος προσπάθησε να προβεί σε ανάληψη των κερδών του, του ζητήθηκε να καταβάλει επιπρόσθετα χρήματα ως υποτιθέμενα έξοδα ρευστοποίησης και τότε αντιλήφθηκε ότι εξαπατήθηκε.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λάρνακας.

Με αφορμή και αυτό το περιστατικό απάτης μέσω διαδικτύου η Αστυνομία υπενθυμίζει όλους όσοι προτίθενται να ασχοληθούν με επενδύσεις μέσω διαδικτύου, να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

• Στις επενδύσεις, και ειδικά στα κρυπτονομίσματα, δεν υπάρχουν εγγυημένες αποδόσεις. Οποιαδήποτε πρόταση για “σίγουρο κέρδος” είναι πιθανότατα απάτη.

• Οι απατεώνες δημιουργούν κλίμα επείγοντος, πιέζοντάς τα υποψήφια θύματά τους να επενδύσουν άμεσα πριν “χαθεί η ευκαιρία”.

• Να είστε καχύποπτοι με emails, μηνύματα μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών ή τηλεφωνήματα από άγνωστους “επενδυτικούς συμβούλους”.

• Ελέγξτε αν η επενδυτική εταιρεία είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή αντίστοιχη ρυθμιστική αρχή της ΕΕ.

• Μην εμπιστεύεστε πλατφόρμες που δεν έχουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο). Πολλές φορές, οι απατεώνες δημιουργούν ιστοσελίδες-αντίγραφα γνωστών εταιρειών.

• Ελέγξτε τις “μαύρες λίστες” (blacklist) των εποπτικών αρχών για εταιρείες που έχουν καταγγελθεί.

• Μην εγκαθιστάτε στον υπολογιστή σας, προγράμματα απομακρυσμένης πρόσβασης που σας ζητούν οι “σύμβουλοι” για να “βοηθήσουν” στην επένδυση