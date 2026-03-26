Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 24 ετών, ο οποίος καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής υπηκόων τρίτης χώρας στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 3.15 το απόγευμα στις 26/03/2026, από μέλη της Αστυνομίας στη Λεμεσό, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που είχε εκδοθεί για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής υπηκόων τρίτης χώρας στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και λαθρεμπορίου μεταναστών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο, 2025, στις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Μόρφου.

Φωτογραφία και τα στοιχεία του 24χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 29 Σεπτεμβρίου, 2025, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον εντοπισμό του, (Αστυνομική Ανακοίνωση για Καταζητούμενο Πρόσωπο, ημερομηνίας 29/09/2025, σχετική). Μετά και τον εντοπισμό του 24χρονου, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των στοιχείων του είναι αχρείαστη.