Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και σε πολλά διαφορετικά μέτωπα σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση των μηνυμάτων που κατείχε η «Σάντη», εμπλέκουν πολιτικό-δικαστικό σύστημα σε διάφορες πράξεις και παραπέμπουν σε αδελφότητα, με ισχυρισμούς και για παιδεραστία.

Από τη μια η γυναίκα που πρωταγωνιστεί πίσω από τα δεκάδες sms φαίνεται να είχε τρεις τουλάχιστον συναντήσεις σε μια βδομάδα με τους ανακριτές της υπόθεσης, ενώ κατά πάσα πιθανότητα αύριο Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή.

Η «Σάντη» έδωσε την περασμένη Τετάρτη τη θέση της πως δεν πρόκειται να καταθέσει γύρω από την υπόθεση και πως τα μηνύματα είναι προϊόν κατασκευάσματος και από την άλλη, οι Αρχές τα εξασφάλισαν μέσω του δικηγόρου της, χωρίς να αναμένουν τον Μακάριο Δρουσιώτη. Η κίνηση αυτή δείχνει πως αντιθέτως με τα όσα αναφέρει η «Σάντη», οι Αρχές έχουν καθήκον να διερευνήσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, για να διαπιστωθεί τι ευσταθεί από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τι όχι και από την άλλη για να σταλεί το μήνυμα ότι λειτουργεί κράτος δικαίου. Τα όσα δημοσιοποίησε ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι αρκούντως σοβαρά και πρέπει να γίνει μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια για να διερευνηθούν, ώστε να φανεί αν στοιχειοθετούνται ή απλά δημιουργήθηκαν για να εκθέσουν κάποιους.

Το γεγονός ότι η «Σάντη» φέρεται να μην επιθυμεί να καταθέσει ήταν γνωστό εξ αρχής. Το είχε δηλώσει ο δικηγόρος της, ενώ το γεγονός ότι αναφέρει πως τα μηνύματα δεν είναι γνήσια, δεν σημαίνει ότι δεν θα εξεταστούν. Ούτως ή άλλως η Αστυνομία ζήτησε τα μηνύματα τόσο από τον Δρουσιώτη όσο και από την Κληρίδη με σκοπό ακριβώς να διερευνηθούν.

Η «Σάντη» φέρεται να είχε και άλλες συναντήσεις πλην αυτήν της περασμένης βδομάδας με την Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», είχε βρεθεί ξανά τετ α τετ με τους ανακριτές αλλά και με μέλη εξειδικευμένου τμήματος για τα ευάλωτα πρόσωπα, τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Σε μια από αυτές, ενώ τονίζει πως γνωρίζει τον πρώην δικαστή που κατονομάζεται από τον Μακάριο Δρουσιώτη, εντούτοις, απορρίπτει τα περί παιδεραστίας. Κατά τις πληροφορίες μας, καθορίζει το χρονικό πλαίσιο στο οποίο γνώρισε τον δικαστή, που φαίνεται να ήταν ενήλικας και δίνει κάποιον ισχυρισμό για το πώς δημιουργήθηκαν τα μηνύματα. Όλα αυτά αλλάζουν το σκηνικό, όμως βρίσκονται υπό αίρεση και θα μπουν κάτω από το μικροσκόπιο των ανακρίσεων.

Την ίδια ώρα, φαίνεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής από τα μέχρι στιγμής στοιχεία αλλά και τα δεδομένα της υπόθεσης και κυρίως για να μην αμφισβητείται το κράτος Δικαίου, θα πάει την Τετάρτη με πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο αφού πρώτα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Αυτό θα γίνει πριν καταθέσει τα στοιχεία που κατέχει ο Δρουσιώτης λόγω ακριβώς της ανάγκης να διερευνηθούν από ανεξάρτητο πρόσωπο, αφού ήδη κάποιοι άρχισαν να αμφισβητούν τις προθέσεις της Αστυνομίας. Ήδη έχει ζητήσει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», έκθεση από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που συγκέντρωσε η Αστυνομία, την οποία θα παρουσιάσει στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Όπως δήλωσε χθες ο δικηγόρος της Νίκος Κληρίδης, αυτός επέμενε όταν η «Σάντη» τον συνάντησε, να μεταβούν στην Αστυνομία, να δώσει κατάθεση για το πρώτο θέμα της κατ’ ισχυρισμό παιδεραστίας. «Δεν μπορείς όμως να επιβάλλεις σε μια κοπέλα, η οποία έχει τρία παιδιά και μια ισορροπημένη ζωή σήμερα, να αποκαλύψει πράγματα που είχαν συμβεί πριν τόσα χρόνια. Σήμερα είναι 45 ετών τότε ήταν 12-13 ετών», ανέφερε.

Ανέφερε επίσης, ότι η «Σάντη» πέρασε διάφορες φάσεις και ότι κάποια στιγμή του είπε ότι είχε επανέλθει στη σχέση μαζί με το πρόσωπο που όπως ισχυρίζεται την βίασε. «Μου έλεγε ότι είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος (σ.σ. μάλλον το αντίστροφο θα εννοεί).Μετά μου έλεγε ότι πρέπει να φύγει και έτσι πράγματι διέφυγε στην Γερμανία. Εγώ στην κατάθεση μου (το περασμένο Σάββατο) έδωσα το υπόβαθρο, όλα όσα γνώριζα, όσα μου εκμυστηρεύτηκε η ίδια». Όσον αφορά στα μηνύματα που προτίθεται να παραδώσει στην Αστυνομία, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι «έχω πάρει και την έμμεση συγκατάθεσή της. Με πήρε τηλέφωνο, της είπα ότι πρέπει να δοθούν, διότι αν δεν δοθούν υπάρχει ο τρόπος μέσω Δικαστηρίου να εκδοθεί διάταγμα έρευνας, που θα με εξαναγκάζει να τα δώσω. Το πιο σημαντικό είναι να διερευνηθεί και να εξακριβωθεί η γνησιότητα τους».

Για το αν άλλαξε γνώμη η «Σάντη» ή επιμένει στη θέση της να μην προβεί σε κατάθεση στις Αρχές, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «είναι σε κατάσταση σύγχυσης, αλλά όπως με ενημέρωσε δεν έχει αλλάξει γνώμη. Όμως, είμαι σίγουρος ότι με όλο αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί, πρέπει και η ίδια να αμφιταλαντεύεται. Η ίδια είναι κάτω από το καθεστώς φόβου. Έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή της».

Ο ίδιος δικηγόρος τόνισε πως το μεγαλύτερο μέρος, πέραν του 90%, των μηνυμάτων δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα της φερόμενης παιδεραστίας και των σοβαρών αυτών ποινικών αδικημάτων, αλλά αναφέρονται σε άσχετα με αυτή θέματα, περί αδελφότητος, περί πολιτικών προσώπων και περί θεσμικών οργάνων. Μιλούμε για ένα σκάνδαλο το οποίο σείει τα θεμέλια, όχι της Δικαιοσύνης αλλά της ύπαρξης του κράτους μας», αναφέρει. Επανέλαβε ακόμα ότι πρέπει να διακριβωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν είναι χαλκευμένα. Το θέμα της παιδεραστίας για μένα ήταν το πιο σοβαρό, έπρεπε να την προστατεύσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Μου απέκλεισε κάθετα την οποιαδήποτε διαρροή ή δημοσιοποίηση αυτών των sms. Τώρα που έχουν διαρρεύσει χωρίς να έχει κριθεί η αυθεντικότητά τους, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα», ανέφερε.

Δόθηκαν χθες τα περιβόητα sms

Στο μεταξύ, χθες αργά το απόγευμα, ο κ. Κληρίδης παρέδωσε στους ανακριτές που έσπευσαν στο γραφείο του στη Λευκωσία, σωρεία μηνυμάτων που υπήρχαν σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία κυρίως αναφέρονται στην δήθεν αδελφότητα και σε τεράστιο ποσό χρημάτων. Τα μηνύματα θα τύχουν επεξεργασίας για να φανεί αν είναι προϊόν κατασκευής, πότε στάλθηκαν και αν επιβεβαιώνονται με άλλον ανεξάρτητο τρόπο.

Τα μηνύματα όπως έχει δηλώσει ο κ. Κληρίδης, τού τα παρέδωσε η ίδια η «Σάντη» περί το 2019 και εκτιμάται ότι είναι τα ίδια με αυτά που κατέχει ο κ. Δρουσιώτης. Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή τρέχουν και αναμένεται η λήψη καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που κατονομάζονται ότι κατέχουν τα sms.