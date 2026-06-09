Στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε συνεργείο βαφής οχημάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς προχωρούν σήμερα οι αρμόδιες αρχές, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττής, τα αίτια της πυρκαγιάς θα εξεταστούν κατά τις σημερινές έρευνες στη σκηνή.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο το βράδυ της Δευτέρας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα, ενώ άλλα επτά υπέστησαν ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν επίσης στο εσωτερικό του υποστατικού και στον εξοπλισμό του συνεργείου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η έγκαιρη επέμβαση των μελών της απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς σε υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες του συνεργείου.

Η σκηνή παρέμεινε τη νύχτα υπό φρούρηση από την Αστυνομία.

ΚΥΠΕ