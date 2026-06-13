Δεκαοκτώ συσκευασίες κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 78 γραμμαρίων, καθώς και συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη, μεικτού βάρους τριών γραμμαρίων, εντοπίστηκαν στην κατοχή 21χρονου, ο οποίος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Μέλη της Τροχαίας Λάρνακας εντόπισαν και ανέκοψαν τον 21χρονο, λίγο μετά τις 11.00 χθες το βράδυ, σε περιοχή της Λάρνακας, όπου αυτός διακινείτο με μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδες εγγραφής. Σε δύο τσαντάκια που βρίσκονταν στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το κάθισμα του οδηγού, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν 18 σακουλάκια, τα οποία περιείχαν ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, μεικτού βάρους 78 γραμμάρια συνολικά, ένα σακουλάκι το οποίο περιείχε κοκαΐνη, μεικτού βάρους τριών γραμμαρίων, καθώς και μια ζυγαριά ακριβείας.

Με τον εντοπισμό των ναρκωτικών, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 21χρονου, τον οποίο και οδήγησαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ στη Λάρνακα, για περαιτέρω εξετάσεις. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Παράλληλα, εναντίον του 21χρονου διερευνάται και υπόθεση αδικημάτων τροχαίας, αφού όπως διαπιστώθηκε αυτός οδηγούσε τη μοτοσικλέτα χωρίς να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης, χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφάλισης και ενώ η μοτοσικλέτα ήταν δηλωμένη ως ακινητοποιημένη. Ο ίδιος εντοπίστηκε θετικός και σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) και το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζουν τις εξετάσεις.