Νέα μελέτη από τις ΗΠΑ αποκαλύπτει έναν ανησυχητικό συνδυασμό που ενισχύει τη βλαπτική επίδραση του αλκοόλ στο ήπαρ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ταυτόχρονη έκθεση στο αλκοόλ και στο PFOS – χημική ουσία που ανήκει στα λεγόμενα «παντοτινά χημικά»– αυξάνει τον κίνδυνο λιπώδους διήθησης, φλεγμονής και πιθανών ηπατικών βλαβών.

Το PFOS (υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ), που εντοπίζεται σε αντικολλητικά σκεύη, συσκευασίες fast food, ρούχα και νερό βρύσης, συσσωρεύεται στον οργανισμό και σύμφωνα με τη μελέτη καταλήγει κατά 60% στο ήπαρ. Σε πειραματικά μοντέλα, ο συνδυασμός PFOS και αλκοόλ οδήγησε σε:

Αύξηση λίπους στο ήπαρ

Ενεργοποίηση φλεγμονωδών και καρκινογόνων μηχανισμών

Παρεμβολή στον μεταβολισμό του αλκοόλ, που ενισχύει τη βλάβη

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Toxicological Sciences και υποστηρίζεται από πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Dr. Frederick Ekuban. Οι ειδικοί τονίζουν ότι το PFOS ενδέχεται να είναι ο «χαμένος κρίκος» που εξηγεί γιατί ορισμένοι χρήστες αλκοόλ αναπτύσσουν σοβαρή ηπατική νόσο, ενώ άλλοι όχι.

Τι μπορούμε να κάνουμε

Παρότι η μελέτη έγινε σε πειραματικά μοντέλα με υψηλές δόσεις, οι επιστήμονες επισημαίνουν πρακτικά μέτρα για μείωση της έκθεσης στο PFOS:

Επιλέγουμε σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα ή χυτοσίδηρο

ή Χρησιμοποιούμε φίλτρα νερού , ειδικά κοντά σε βιομηχανικές περιοχές

, ειδικά κοντά σε βιομηχανικές περιοχές Αποφεύγουμε αντικείμενα με αντικολλητικές ή αδιάβροχες επιστρώσεις

Περιορίζουμε συσκευασμένα γεύματα και ποπ κορν μικροκυμάτων

και Προτιμούμε προϊόντα με σήμανση «χωρίς PFAS»

Η έρευνα υπογραμμίζει ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες σε συνδυασμό με συμπεριφορές τρόπου ζωής, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία του οργανισμού και να συμβάλουν στην ανάπτυξη ηπατοπάθειας.

ygeiamou.gr