Καλοκαίρι, διακοπές, βουνό ή παραλία, ανεμελιά, παιγνίδια στην άμμο και τη θάλασσα, οι άμυνες και η συγκέντρωση μας χαλαρώνουν και πολύ καλά κάνουν, αλλά, κάποιοι κίνδυνοι βρίσκονται στη γωνία και μας περιμένουν.

«Προσοχή στα παιδιά, τα παιγνίδια τους στην άμμο και τη θάλασσα, στον ήλιο και τα εγκαύματα, στις ψηλές θερμοκρασίες και την ηλίαση, αλλά και στις ιώσεις του καλοκαιριού και όχι μόνο», τόνισε στον «Φ» ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου Μιχάλης Αναστασιάδης.

«Το καλοκαίρι είναι η περίοδος που τα παιδιά πηγαίνουν παραλία, παίζουν περισσότερο έξω και έχουν αυξημένη επαφή με το περιβάλλον, γεγονός που ευνοεί τις λοιμώξεις του δέρματος και τις γαστρεντερολογικές», είπε ο κ. Αναστασιάδης, σημειώνοντας πως «η μεγάλη διάρκεια παραμονής σε υγρό και ζεστό περιβάλλον, ο ιδρώτας, η επαφή με άλλους ανθρώπους και τα παιχνίδια στην άμμο και στο νερό, αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης λοιμώξεων και ατυχημάτων».

Μεταξύ άλλων και όσο κι αν δεν το έχουμε συνεχώς κατά νου, η άμμος μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλες περιπέτειες «για αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά κινούνται και παίζουν». Σπασμένα γυαλιά, κρυμμένα τενεκεδάκια αναψυκτικών, αιχμηρές πέτρες και κομμένα κοχύλια, μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμούς. «Καλό είναι το παιδί μας να μην τρέχει με γυμνά πόδια στην άμμο, τόσο για να αποφύγουμε ένα τραυματισμό από κρυμμένα αντικείμενα όσο και για λόγους σωστής ισορροπίας, αφού εύκολα μπορεί να έχουμε ανατροπές κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού».

Πέραν των ατυχημάτων στην παραλία, και των μέτρων που πρέπει να λαμβάνουμε για προστασία των παιδιών από ατυχήματα, είπε ο κ. Αναστασιάδης, υπάρχει και ο κίνδυνος εγκαυμάτων από τον ήλιο αλλά και όλα όσα μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη παραμονή σε εξωτερικό χώρο και οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες που γενικά επικρατούν στην Κύπρο κατά την καλοκαιρινή περιόδο.

«Ο κίνδυνος εγκαυμάτων από τον ήλιο και τα προβλήματα που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες είναι επίσης σημαντικά το καλοκαίρι. Η έκθεση των παιδιών στις ώρες που η ηλιοφάνεια είναι έντονη, δηλαδή γύρω από το μεσημέρι, πρέπει να αποφεύγεται», επισημαίνει ο κ. Αναστασιάδης.

«Η χρήση αντηλιακών είναι απαραίτητη και η εφαρμογή τους πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, το καπέλο και η επαρκής ενυδάτωση με νερό είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των παιδιών».

Σε περίπτωση εγκαυμάτων, ο κ. Αναστασιάδης συνέστησε «την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, καθώς ορισμένα εγκαύματα μπορεί να είναι εκτεταμένα και να χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση».

Τόνισε παράλληλα ότι «η κατανάλωση νερού είναι η καλύτερη επιλογή. Ο οργανισμός μας χρειάζεται νερό και αυτό πρέπει να προσφέρουμε στο παιδί μας».

Επιπρόσθετα, έχουμε και τα τσιμπήματα από έντομα και ψάρια τα οποία αποτελούν συχνό πρόβλημα το καλοκαίρι.

«Υπάρχουν και τα τσιμπήματα στο νερό, όπως για παράδειγμα από μέδουσες. Και εκεί χρειάζεται προσοχή και καλό θα ήταν να έχουμε μαζί μας τα ειδικά φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται ως είδος πρώτων βοηθειών σε αυτές τις περιπτώσεις».

Πέραν αυτών, «πρέπει να θυμόμαστε τους κινδύνους στο νερό. Ένα παράδειγμα είναι το λεγόμενο «αφτί του κολυμβητή» ή πιο σωστά η εξωτερική ωτίτιδα η οποία αφορά το εξωτερικό μέρος του αφτιού και προκαλείται από την επαφή του αφτιού με το νερό. Ένα καλό μέτρο προφύλαξης είναι μετά από το κολύμπι να σκουπίζουμε καλά το αφτί με την άκρη μιας πετσέτας που δεν ήρθε σε επαφή με την άμμο. Το σκουφάκι επίσης θα μπορούσε να προσφέρει προστασία στο παιδί».

Σε ό,τι αφορά τα τσιμπήματα από έντομα «τα οποία είναι πολύ συχνά, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, «κατά τους οποίους η επιφάνεια του δέρματος που είναι εκτεθειμένη και δεν καλύπτεται από ρούχα είναι μεγαλύτερη και πάλι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Εάν το παιδί παρουσιάσει πρήξιμο ή ζεστό δέρμα στο σημείο του τσιμπήματος ή γενικά πυρετό καλό είναι να έχουμε επικοινωνία με τον γιατρό. Ως μέτρο πρόληψης μπορούμε να έχουμε μαζί μας εντομοαπωθητικά σκευάσματα. Κυκλοφορούν αρκετά και ασφαλή σκευάσματα στα φαρμακεία».

Σταφυλόκοκκος, εξανθήματα και άλλες δερματικές παθήσεις

«Ένα συχνό πρόβλημα που παρουσιάζεται το καλοκαίρι είναι οι λοιμώξεις του δέρματος, ειδικά αυτές που προκαλεί ο σταφυλόκοκκος, ένα μικρόβιο ιδιαίτερα μεταδοτικό». Στις περιπτώσεις αυτές, «είναι επιτακτική η ανάγκη αποφυγής στενής επαφής, ιδιαίτερα αν το παιδί έχει πρόσφατες δερματικές βλάβες. Επίσης, οι πετσέτες, τα είδη προσωπικής υγιεινής και η σωστή καθαριότητα των βλαβών στο δέρμα του παιδιού, είναι καθοριστικής σημασίας. Η σωστή θεραπεία, που πρέπει να ακολουθείται σχολαστικά, βοηθά στην ταχεία ανάρρωση και στην πρόληψη μετάδοσης».

Διαχείριση τροφίμων και λοιμώξεις του γαστρεντερολογικού

Ο κίνδυνος των γαστρεντερολογικών λοιμώξεων είναι επίσης αυξημένος το καλοκαίρι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, που ευνοούν τη γρήγορη αλλοίωση των τροφίμων με τον πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας να τονίζει ότι «τρόφιμα που χρειάζονται ψύξη δεν πρέπει να παραμένουν εκτός ψυγείου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φρούτα και λαχανικά πρέπει να πλένονται καλά, και πρέπει να τηρούμε σχολαστικά την υγιεινή κατά το μαγείρεμα».

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται «όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και να λαμβάνουμε τα μέτρα μας ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρισκόμαστε. Καλό θα ήταν σε κάθε περίπτωση να επιλέγουμε την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού η οποία αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή για την αποφυγή γαστρεντερικών λοιμώξεων».

Το καλοκαίρι δεν διώχνει τις ιογενείς λοιμώξεις

Οι ιώσεις που συνήθως σχετίζονταν με το χειμώνα, όπως οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, τώρα εμφανίζονται και το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα το καλοκαίρι προστίθενται και άλλες λοιμώξεις, όπως γαστρεντερολογικές, λοιμώξεις του δέρματος και στρεπτόκοκκος.

«Από την περίοδο της πανδημίας και μετά, βλέπουμε όλο και συχνότερα ιώσεις που συνήθως συνδέονται με το χειμώνα να εμφανίζονται κατά τη θερινή περίοδο. Τον προηγούμενο μήνα μάλιστα, καταγράφηκε αύξηση κρουσμάτων COVID-19, παράλληλα με περιστατικά λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού. Το γεγονός αυτό δείχνει ξεκάθαρα ότι οι ιοί βρίσκουν ευνοϊκές συνθήκες μετάδοσης και το καλοκαίρι, με τις παραδοσιακές εποχιακές διαφορές να εξασθενούν».

«Η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους είναι το πρώτο βασικό μέτρο, ειδικά τώρα που η χρήση κλιματιστικών αυξάνει τη συγκέντρωση ατόμων και δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για τη μετάδοση ιογενών λοιμώξεων», εξήγησε, τονίζοντας παράλληλα ότι «ο σωστός και συχνός αερισμός των κλιματιζόμενων χώρων είναι απαραίτητος.

«Όπως και να έχει το καλοκαίρι είναι για όλους όμορφο»

«Με αυτά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι «παρά την ανεμελιά που συνήθως συνδέεται με το καλοκαίρι, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Οι γονείς και οι κηδεμόνες πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση, ακολουθώντας αυστηρά τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής που προτείνονται. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Με την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και προστασίας, τα παιδιά μας μπορούν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια και υγεία, χωρίς περιπέτειες και ταλαιπωρία και σίγουρα με όλα όσα αναφέραμε δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσει το μήνυμα ότι το καλοκαίρι είναι μια επικίνδυνη για την ασφάλεια των παιδιών μας εποχή. Αντιθέτως, πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους εαυτούς μας και στα παιδιά μας να το χαρούν».