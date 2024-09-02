Οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στην Κύπρο αντιστοιχώντας στο 25% όλων των θανάτων, βάσει στοιχείων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD).

Το νοσηλευτήριο Υγεία, το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο εντός ΓεΣΥ, αντιλαμβανόμενο την ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας φροντίδας για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, ανταποκρίνεται δυναμικά, επενδύοντας τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό, όσο και σε εξειδικευμένο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο είναι σε θέση να διασφαλίσει την παροχή πρωτοποριακών και καινοτόμων θεραπειών.

Το Κέντρο Καρδιάς του Υγεία προσφέρει όλο το φάσμα υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας καρδιακών παθήσεων, καλύπτοντας τις ειδικότητες της Καρδιολογίας, Επεμβατικής Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής.

Γιατί να επιλέξετε το Κέντρο Καρδιάς του Υγεία:

Το Κέντρο Καρδιάς του Υγεία αποτελεί την πρώτη επιλογή για τους ασθενείς του, για τους εξής λόγους:

Διαθέτει ιατρικό εξοπλισμό που επιτρέπει την παροχή καινοτόμων θεραπειών που αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς

– το Υγεία είναι το μόνο νοσηλευτήριο στην Κύπρο που διαθέτει την αντλία υποστήριξης της αριστερής κοιλίας Impella) Διαθέτει ολοκληρωμένη ομάδα φροντίδας καρδιάς που καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών από την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία μέχρι και την αποκατάσταση

– Το Υγεία είναι το μοναδικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο που προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες αποκατάστασης μέσω του εξειδικευμένου κέντρου αποκατάστασης του Ομίλου («Eden») Κατέχει διεθνείς πιστοποιήσεις και πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας

– το Υγεία είναι το μοναδικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο, το οποίο είναι σε διαδικασία πιστοποίησης με το νέο πρότυπο ISO 7101 Οι ιατροί του Kέντρου είναι εξειδικευμένοι με πολυετή εμπειρία

Πιο συγκεκριμένα:

Τελευταίας τεχνολογίας ιατρικός εξοπλισμός & καινοτόμες θεραπείες

Διαθέτουμε την πιο σύγχρονη ιατρική τεχνολογία για ακριβή διάγνωση και αποτελεσματικές θεραπείες.

Το Υγεία είναι το μόνο νοσηλευτήριο στην Κύπρο, το οποίο διαθέτει την αντλία υποστήριξης της αριστερής κοιλίας Impella. Πρόκειται για μία αντλία, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε καρδιογενές σοκ, δίνοντας χρόνο στην καρδιά να ανακάμψει και μειώνοντας τη θνησιμότητα ενός ασθενή κατά 13%, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να σωθεί μία ακόμη ζωή.

Ολοκληρωμένη ομάδα φροντίδας καρδιάς

Το Κέντρο Καρδιάς του Υγεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη ομάδα η οποία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πλέον απαιτητικές καρδιολογικές παθήσεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και το συντονισμό της φροντίδας του ασθενούς:

Ιατρούς Επειγόντων Περιστατικών

Καρδιολόγους

Καρδιοχειρουργούς

Επεμβατικούς Καρδιολόγους

Θωρακοχειρουργούς

Eξωσωματιστές

Καρδιοαναισθησιολόγους

Εντατικολόγους

Παράλληλα, το Κέντρο Καρδιάς συμπληρώνουν το Διαγνωστικό τμήμα και το Κλινικό Εργαστήριο του Υγεία, οι άρτια εκπαιδευμένοι νοσηλευτές του κέντρου, οι οποίοι έχουν λάβει την εκπαίδευσή τους στο Ωνάσειο Κέντρο Καρδιάς, καθώς και εξειδικευμένο παραϊατρικό προσωπικό.

Σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής χρειάζεται αποκατάσταση, το Υγεία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες καρδιακής αποκατάστασης μέσω του Eden, του εξειδικευμένου κέντρου αποκατάστασης του Ομίλου Υγεία. Το Υγεία πρόκειται για το μοναδικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο που παρέχει αυτή τη δυνατότητα, διασφαλίζοντας τον συντονισμό της φροντίδας του ασθενούς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία του.

Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των ασθενών, η οποία διασφαλίζεται μέσω της 24ωρης λειτουργίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της Εντατικής Μονάδας Θεραπείας, καθώς και 24ωρης κάλυψης εξειδικευμένης ομάδας εξωσωματιστών.

Διεθνείς πιστοποιήσεις και πρότυπα

Το Υγεία είναι το πρώτο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρόγραμμα Διαπίστευσης CHKS, το οποίο αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ποιότητας για νοσηλευτήρια ανά τον κόσμο και το βασικότερο πρότυπο για τα πρωτοπόρα νοσηλευτήρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Για την πιστοποίηση CHKS αξιολογείται μέσω συχνών επιθεωρήσεων, η συμμόρφωση του Υγεία με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και διαχείρισης, αξιολογώντας τη συνολική εμπειρία του ασθενούς και τα αποτελέσματα φροντίδας.

Επίσης, το ΥΓΕΙΑ, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει τις πλέον καταξιωμένες διεθνείς διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 15189:2012, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018, CHKS, Cyber Essentials Plus), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στο πλέον υγιές και ασφαλές περιβάλλον, τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους ασθενείς και συνεργάτες ιατρούς.

Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο, το οποίο είναι σε διαδικασία πιστοποίησης με το νέο πρότυπο ISO 7101 (“Διοίκηση οργανισμών υγείας — Συστήματα διαχείρισης για την ποιότητα στους οργανισμούς υγείας “). Το εν λόγω πρότυπο, θέτει σαφείς απαιτήσεις για το πώς ένας οργανισμός υγείας μπορεί να οργανώσει και να εφαρμόσει ένα συστηματικό και συνεπές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, την ενίσχυση της εμπειρίας των ασθενών, τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Εξειδικευμένοι ιατροί με πολυετή εμπειρία

Οι ιατροί μας είναι οι ακόλουθοι:

Δρ Νικόλαος Μούρτζης, Καρδιοχειρουργός

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1992, ενώ ειδικεύθηκε στη Χειρουργική Θώρακος, Καρδιάς, Αγγείων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Ο Δρ Μούρτζης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην Καρδιοχειρουργική των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των αορτοστεφανιαίων παρακάμψεων (και με πάλλουσα καρδιά), των αντικαταστάσεων και πλαστικών αποκαταστάσεων των καρδιακών βαλβίδων και των όγκων καρδιάς. Παράλληλα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα ανευρύσματα θωρακικής αορτής, διαχωρισμούς αορτής, καθώς και στις νέες μεθόδους τοποθέτησης διαμηριαίων ή διακορυφαίων βαλβίδων, σε συνεργασία με συνεργάτες καρδιολόγους. O Δρ Μούρτζης στη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων ετών έχει πραγματοποιήσει 40 διαχωριστικά ανευρύσματα και τα 23 χρόνια κατά τα οποία ασκεί την καρδιοχειρουργική, έχει πραγματοποιήσει και συμμετάσχει σε πλέον των 5,000 περιστατικών.

Δρ Δημήτριος Ασημομύτης, Θωρακοχειρουργός

Ο Δρ Ασημομύτης γεννήθηκε στην πόλη του Πειραιά. Αποφοίτησε αριστούχος από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Pavia στην Ιταλία, ενώ ειδικεύθηκε στη Χειρουργική Θώρακος στην Α’ Θωρακοχειρουργική Κλινική του ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». Απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας του Χειρουργού Θώρακος το 2009 και ανέλαβε την υπευθυνότητα της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής στην Κλινική Π. Φαλήρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Το 2010 απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Pavia, στην Ιταλία. Το 2011 μετέβη στο Κεμπέκ του Καναδά, όπου εργάστηκε ως Χειρουργός Θώρακος στην Πανεπιστημιακή Θωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Institute Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Quèbec – IUCPQ» στα πλαίσια εξειδίκευσης στην Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Θώρακος. Την περίοδο 2013-2014 εργάσθηκε ως Επιμελητής στην Κλινική Χειρουργικής Θώρακος του «Σισμανογλείου» ΓΝΑ. Την ίδια χρονιά του απονεμήθηκε ένας ακόμα τίτλος, εκείνος του Διδάκτορος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως εργάστηκε ως Διευθυντής Χειρουργός Θώρακος στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών και το 2018 ολοκλήρωσε με επιτυχία κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στην Ογκολογία Θώρακος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Ειδικεύεται στην εκτέλεση πολύπλοκων επεμβάσεων στους πνεύμονες και τον οισοφάγο με κλασσικές και ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους (VATS – video-assisted thoracic surgery).

Δρ Χάρις Μάμιλου, Επεμβατική Καρδιολόγος

Η Δρ. Χάρις Μάμιλου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg University στο Mainz στη Γερμανία, όπου και συνέχισε στην ομώνυμη πανεπιστημιακή κλινική με την ειδικότητα της στην Καρδιολογία, στελεχώνοντας παράλληλα ως γιατρός Πρώτων Βοηθειών κινητές μονάδες επείγουσας ιατρικής προ-νοσοκομιακής φροντίδας, αποκτώντας την υποειδικότητα του ιατρού Πρώτων Βοηθειών. Ακολούθως από τα 32 της χρόνια διετέλεσε ως επιμελήτρια Α σε δύο καρδιολογικές κλινικές (Barmherzige Brueder Regensburg και Klinikum Weiden), στη δεύτερη εκ των οποίων ως διευθύνων επιμελήτρια του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, κατακτώντας την υποειδικότητα της Επεμβατικής Καρδιολογίας και της Ειδικής Αρρυθμιολογίας με βαρύτητα στον τομέα των καρδιακών εμφυτευμάτων και ασκώντας αποκλειστικά την επεμβατική καρδιολογία συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης όλων των ειδών ενεργών καρδιακών εμφυτευμάτων όπως και της τοποθέτησης εξωτερικών αντλιών καρδιακής υποστήριξης (Impella) και αντλιών υποστήριξης ζωής (ECMO), με ένα σύνολο των 850-1000 περιστατικών ετησίως. Επιπλέον ως υπεύθυνη του τμήματος των δομικών καρδιολογικών παθολογιών διενεργούσε επεμβατικές διαδικασίες αντικατάστασης και διόρθωσης βαλβίδων (MitraClip, TAVI), συμπεριλαμβανομένων της προ- και μετεγχειρητικής υπερηχογραφικής 3D απεικόνισης, όπως και σύγκλιση μεσοκολπικών ελλειμμάτων και ωτίων του αριστερού κόλπου.

Δρ Ηλίας Κουτσογεώργης, Επεμβατικός Καρδιολόγος

Ο Δρ. Κουτσογεώργης είναι Καρδιολόγος – Ηλεκτροφυσιολόγος και Κλινικός Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (ΠΛ). Είναι υπεύθυνος για τις Καρδιολογικές Υπηρεσίες στο Ιατρικό Κέντρο του ΠΛ, με εξειδίκευση στην Ηλεκτροφυσιολογία, την Καρδιακή Ανεπάρκεια και τις Καρδιακές Συσκευές. Είναι πιστοποιημένος από το European Heart Rhythm Association (EHRA) για εμφύτευση και παρακολούθηση όλων των τύπων Καρδιακών Συσκευών (βηματοδότες, απινιδωτές, θεραπείες καρδιακού επανασυγχρονισμού, υποδόριοι απινιδωτές). Εκτελεί επίσης πολύπλοκες περιπτώσεις αφαίρεσης βηματοδοτικών και απινιδωτικών καλωδίων. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2005 και ξεκίνησε την εξειδίκευσή του στην καρδιολογία στην Αθήνα το 2009. Απέκτησε Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Καρδιακών Συσκευών Επιπέδου 1 στη Νίκαια (Γαλλία) το 2014 και υποτροφία από το Royal Papworth Hospital NHS Foundation Trust στο Cambridge. Διετέλεσε Ερευνητικός Συνεργάτης στο Barts Heart Centre του Λονδίνου και Επίτιμος Σύμβουλος σε καρδιακές συσκευές και αρρυθμίες. Έχει διοριστεί Σύμβουλος Καρδιολόγος σε διάφορα νοσοκομεία στο Λονδίνο και καθοδηγεί την καρδιακή φροντίδα στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής στην Κύπρο. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε αρκετές πολυκεντρικές μελέτες στον τομέα των αρρυθμιών και των καρδιακών συσκευών.

Δρ Χρυσόστομος Μαυρουδής, Επεμβατικός Καρδιολόγος

Είναι Πτυχιούχος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και MRCP (UK) από τον Ιούλιο του 2007. Είναι Σύμβουλος Επεμβατικός Καρδιολόγος στη Λονδρέζικη Καρδιολογική Κλινική, συνεργάτης της Πολυκλινικής Υγεία και Επίτιμος Λέκτορας στην Καρδιολογία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Προηγουμένως υπηρέτησε ως Σύμβουλος Επεμβατικός Καρδιολόγος (2014-2019). Υπήρξε ανώτερος Κλινικός Συνεργάτης στην Καρδιολογία στο Royal Free Hospital (2008-2010), καθώς και Senior SHO στην Ιατρική – Καρδιολογία στο Queen Mary’s Hospital (2007-2008), Γενική Ιατρική – Καρδιολογία στο James Paget Hospital (2006-2007), Καρδιολογία στα Brighton and Sussex Hospitals (2006), και Junior Trainee στην Καρδιολογία στο University Hospital of North Staffordshire (2005-2006). Ως Senior House Officer, εργάστηκε στη Γενική Ιατρική στο Νοσοκομείο Νίμτς, Αθήνα (2002-2004) και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, Κύπρος (2002). Επίσης, κατείχε θέσεις Κλινικού Συνεργάτη στην Εσωτερική Ιατρική στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού (2001-2002).

Δρ Νικόλαος Ζωγράφος, Καρδιολόγος

Ο Δρ. Νικόλαος Ζωγράφος είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκπαιδεύθηκε και απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας της Καρδιολογίας στην πανεπιστημιακή Θεραπευτική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Αλεξάνδρα”.

Ακολούθως, ανέλαβε μόνιμη θέση Ε.Σ.Υ. Επιμελητή Α’ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου “Διόκλειο” όπου εκτελούσε και χρέη υπεύθυνου της Μ.Α.Φ. (Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας).

Από τον Αύγουστο του 2023 εργάζεται στην Πολυκλινική Υγεία ως Εσωτερικός Καρδιολόγος προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο νοσοκομείο και λειτουργώντας καθημερινά και το Καρδιολογικό Ιατρείο στα Εξωτερικά ιατρεία της Πολυκλινικής.

Ο Δρ. Ζωγράφος εξειδικεύεται στη διάγνωση, θεραπεία και διαχείριση περιστατικών σε όλο το φάσμα της Καρδιολογίας (στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμίες κ.α.), σε υπερηχοκαρδιογράφημα, δοκιμασία κόπωσης, Holter ρυθμού και πίεσης κ.α.

Δρ Νέαρχος Μάρκος Αγαθαγγέλου, Καρδιολόγος

Με την αποφοίτησή του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και την αρχική του εκπαίδευση στα Νοσοκομεία Κύπρου ταξίδεψε στη Νότια Αφρική όπου απέκτησε την ειδικότητα στην Καρδιολογία. Στο Γιοχάνεσμπουργκ εκπαιδεύτηκε, για αρκετά χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Witwatersrand όπου ανέβηκε όλα τα σκαλιά μέχρι το βαθμό του Consultant/συμβούλου. Το 1980 του απονεμήθηκε ο τίτλος της Ιατρικής Ειδικότητας στην Καρδιολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ το 2000 του απονεμήθηκε ο τίτλος του «Ευρωπαϊκού Καρδιολόγου». Το 2012 του απονεμήθηκε ο τίτλος του ανώτερου κλινικού λέκτορα από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και από το Πανεπιστήμιο St George ‘s του Λονδίνου, και τον Ιούλιο του 2017 προήχθη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Κλινικής. Το 2009 έλαβε πλήρες Πιστοποιητικό Εγγραφής ως Ειδικός στο Η.Β. από το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο. Είναι μέλος, εταίρος, διπλωμάτων και πιστοποιητικών πολλών επιστημονικών οργανισμών όπως: (α)Εταίρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας [ FESC ], (β) Δίπλωμα ειδικού κλινικού για την υπέρταση [European Society of Hypertension] (γ) Πιστοποιητικό ACLS πιστοποιημένο από το Αμερικανικό Κολλέγιο Επείγουσας Καρδιακής Υποστήριξης και πολλά άλλα.

Δρ Μάριος Θεοδότου, Παθολόγος Καρδιολόγος

Ο Δρ Μάριος Θεοδότου αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έλαβε την ειδικότητά του στην Παθολογία και τα Λοιμώδη Νοσήματα, από το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός». Ο Δρ Θεοδότου είναι επισκέπτης καθηγητής Ιατρικής του Κεντρικού Νοσοκομείου Δαμασκού από τις 11/4/2001 καθώς και ανώτερος Λέκτορας Παθολογίας και Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας από το 2012. Ο Δρ Θεοδότου είναι μέλος της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας, Χημειοθεραπείας, Οστεοπόρωσης, Καρδιολογίας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας

Από το 1990 μέχρι σήμερα λειτουργεί δικό του ιατρείο στη Λεμεσό, ενώ από το 1998 είναι συνεργάτης ιατρός της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ.

Δρ Ασπασία Θανασιά, Καρδιολόγος

Δρ Ασπασία Θανασιά είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή της στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και το Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και έλαβε την εδικότητα της Καρδιολογίας έπειτα από πανελλήνιες εξετάσεις. Εργάστηκε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια ως ιατρός της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ. Είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας, ενώ διατηρεί το προσωπικό της ιατρείο εντός ΓεΣΥ.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

Στο Υγεία εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης των συγγενών καρδιοπαθειών και των εκδηλώσεων της στεφανιαίας νόσου. Ενδεικτικά αναφέρονται: