Η κετογονική δίαιτα, γνωστή ως «keto», έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, προβάλλοντας το αντιφατικό μήνυμα «κατανάλωσε περισσότερα λιπαρά και χάσε κιλά». Η διατροφή αυτή, πλούσια σε κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά και έλαια, στοχεύει να «εκπαιδεύσει» τον οργανισμό να αντλεί ενέργεια από το λίπος αντί από τη ζάχαρη.

Ωστόσο, νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, αν και η keto μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της αύξησης βάρους ή ακόμα και στην απώλεια κιλών, η μακροχρόνια εφαρμογή της συνδέεται με σοβαρές μεταβολικές διαταραχές.

«Πολλοί πιστεύουν ότι η κετογονική δίαιτα οδηγεί σε απώλεια κιλών και καλύτερη υγεία. Τα δεδομένα όμως δείχνουν μια πιο περίπλοκη εικόνα», σχολίασε η Molly Gallop, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανατομίας και Φυσιολογίας στο Earlham College.

Τι έδειξε η έρευνα

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια που χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες διατροφής. Τα ευρήματα ήταν εντυπωσιακά:

Η κετογονική δίαιτα προκάλεσε υπερλιπιδαιμία , με πολύ υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα – ισχυρό δείκτη καρδιοπάθειας.

, με πολύ υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα – ισχυρό δείκτη καρδιοπάθειας. Παρατηρήθηκε δυσανεξία στη γλυκόζη , λόγω μειωμένης παραγωγής ινσουλίνης.

, λόγω μειωμένης παραγωγής ινσουλίνης. Στα αρσενικά ποντίκια εμφανίστηκε λιπώδες ήπαρ και περιορισμένη ηπατική λειτουργία.

και περιορισμένη ηπατική λειτουργία. Οι βλάβες στην έκκριση ινσουλίνης υποχώρησαν μόνο μετά τη διακοπή της δίαιτας.

«Πρόκειται για μια προειδοποιητική ιστορία. Η κετογονική δεν είναι μια μαγική λύση», τόνισε η Amandine Chaix, συν-συγγραφέας της μελέτης.

Από την επιληψία στη μόδα των social media

Η κετογονική δίαιτα εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες για την αντιμετώπιση παιδιών με φαρμακο-ανθεκτική επιληψία, συμβάλλοντας στη μείωση των κρίσεων. Ωστόσο, η εκτεταμένη υιοθέτησή της ως «εύκολης λύσης» για απώλεια κιλών μπορεί να κρύβει κινδύνους.

«Δεν συνιστούμε στον γενικό πληθυσμό να ακολουθεί την κετογονική χωρίς ιατρική επίβλεψη», προειδοποίησε η νευρολόγος Tanya McDonald από το Johns Hopkins. «Όποιος την επιλέξει, πρέπει να το κάνει με καθοδήγηση γιατρού».

Συμπέρασμα

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη περαιτέρω ερευνών, ώστε να κατανοηθεί πώς οι διαφορετικοί τύποι λιπών επηρεάζουν τα αποτελέσματα της δίαιτας και πώς μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια, ειδικά σε θεραπευτικά πλαίσια.

