Αυξητική τάση παρουσιάζει στην Κύπρο η εμφάνιση καρκίνου του ήπατος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας», ο οποίος τονίζει την ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και τακτικό ιατρικό έλεγχο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου, “κάθε χρόνο χιλιάδες νέα περιστατικά καταγράφονται στην Ευρώπη ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο, ο καρκίνος του ήπατος είναι ο 5ος σε συχνότητα εμφάνισης και η 3η αιτία θανάτου από καρκίνο“.

Ο “Προμηθέας” αναφέρει ότι “αν και συχνότερα πλήττει άτομα άνω των 60 ετών, μπορεί να εμφανιστεί και σε νεότερους, λόγω κληρονομικότητας, χρόνιας ηπατίτιδας ή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ με τη διάγνωση της νόσου να διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όταν οι θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες”.

Προσθέτει ότι “πολλά περιστατικά καρκίνου του ήπατος μπορούν να προληφθούν, μειώνοντας την έκθεση σε γνωστούς παράγοντες κινδύνου που είναι ο περιορισμός κατανάλωσης αλκοόλ και καπνού, η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, η αποφυγή επαφής με καρκινογόνες χημικές ουσίες, ο εμβολιασμός και πρόληψη λοίμωξης από ηπατίτιδες Β και C και η έγκαιρη θεραπεία παθήσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του ήπατος”.

Ο σύνδεσμος “Προμηθέας” καλεί το κοινό, “να ενημερώνεται για τις παθήσεις του ήπατος, να πραγματοποιεί προληπτικούς ελέγχους και να στηρίζει όσους δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο του ήπατος”.

Αναφέρει ως παράγοντες κινδύνου για αυτή τη μορφή καρκίνου, “τη χρόνια λοίμωξη με τον ιό της ηπατίτιδας Β ή C, την κίρρωση του ήπατος, τον διαβήτη, την κληρονομικότητα, το λιπώδες ήπαρ (MASH), τη λιπώδη διήθηση ήπατος (MAFLD), την έκθεση σε αφλατοξίνες (καρκινογόνες ουσίες), την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, τη χρήση αναβολικών στεροειδών και σπάνιες κληρονομικές παθήσεις, όπως η νόσος του Wilson”.

Προσθέτει ότι τα συμπτώματα για την ύπαρξη καρκίνου του ήπατος, είναι μεταξύ άλλων, “το αίσθημα κόπωσης και κακουχίας, η ανορεξία ή απώλεια βάρους, ο πυρετός, η ναυτία, ή τάσεις για έμετο ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια μπορεί να εμφανιστούν, ίκτερος, πρήξιμο στην κοιλιά, πόνος στο πάνω μέρος της κοιλιάς και διόγκωση του ήπατος”.

Καταλήγοντας ο “Προμηθέας” εξηγεί ότι “η διάγνωση αρχίζει με κλινική εξέταση και εργαστηριακό έλεγχο για τη λειτουργία του ήπατος, δείκτες ηπατίτιδας και καρκινικούς δείκτες και ακολουθούν απεικονιστικές εξετάσεις όπως υπερηχογράφημα, αξονική ή μαγνητική τομογραφία, ενώ σε περιπτώσεις υποψίας, διενεργείται βιοψία ήπατος για επιβεβαίωση της διάγνωσης”.

ΚΥΠΕ