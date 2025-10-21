Αν και οι στατίνες και τα φάρμακα για την αρτηριακή πίεση συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καρδιακής υγείας, πολλοί ασθενείς εγκαταλείπουν τις υγιεινές συνήθειες που είχαν υιοθετήσει όταν ξεκινούν τη φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αρχίζουν να λαμβάνουν στατίνες ή φάρμακα για την πίεση σταματούν να ασκούνται συστηματικά ή να προσέχουν τη διατροφή τους, υπονομεύοντας έτσι τα οφέλη της αγωγής.

Οι ερευνητές στη Φινλανδία παρακολούθησαν για 14 χρόνια 41.224 άτομα χωρίς καρδιαγγειακά νοσήματα, καταγράφοντας δείκτη μάζας σώματος, άσκηση, κατανάλωση αλκοόλ, κάπνισμα και φαρμακευτική αγωγή. Διαπίστωσαν ότι όσοι ξεκίνησαν φάρμακα είχαν 82% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν παχυσαρκία και παράλληλα περιόρισαν τη σωματική τους δραστηριότητα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η λήψη φαρμάκων δεν πρέπει να αντικαθιστά τις θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, η διακοπή καπνίσματος και η μείωση του αλκοόλ παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για την προστασία της καρδιάς.

ygeiamou.gr