Η καντίνα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας παραμένει κλειστή εδώ και ημέρες, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε ασθενείς και επισκέπτες, λόγω δικαστικής διαμάχης μεταξύ του ΟΚΥπΥ και του διαχειριστή του χώρου. Εκατοντάδες πολίτες αναφέρουν ότι δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε βασικά αγαθά, όπως νερό, καφέ ή πρόχειρο φαγητό.

Το θέμα ανέδειξε η εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», συνεργείο της οποίας κατέγραψε τις αντιδράσεις των πολιτών. Πολλοί εξ αυτών σημείωσαν ότι ταξιδεύουν από άλλες πόλεις, παραμένουν για ώρες στο νοσοκομείο και δεν μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα. Όπως ανέφεραν «πρέπει οι ιθύνοντες να δουν το πρόβλημα, είναι κρίμα οι ασθενείς», καθώς όπως καταγγέλλουν «κάνει ένας δικός σου εγχείρηση και έρχεσαι να τον δεις και δεν έχει ένα νερό να πιούμε και δεν έχει κάτι να φάμε». «Έχω έρθει από την Πάφο, δύο ώρες ταξίδι. Έχω εδώ πολλές ώρες και δεν έχουμε κάπου να πιουμε έναν καφέ», δήλωσε άλλος πολίτης. Υπάρχουν, μάλιστα και περιπτώσεις όπου φέρνουν από το σπίτι τους. «Εγώ έφερα από σπίτι μου και νερό και φαγητό», είπε μία γυναίκα, ενώ σε άλλοι κάνουν λόγο για μεγάλη ταλαιπωρία γιατί δεν μπορούν να πάρουν ένα νερό.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥΠΥ, Πάμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι το ζήτημα αναμένεται να επιλυθεί μέχρι το τέλος του μήνα και διευκρίνισε ότι λειτουργούν αυτόματοι πωλητές για τις βασικές ανάγκες. Εξήγησε ότι η υπόθεση βρίσκεται στα δικαστήρια, καθώς ο ανάδοχος δεν κατέβαλε τα ενοίκια κατά την περίοδο που ο χώρος ανήκε στο Υπουργείο Υγείας.

«Υπήρξε απόφαση δικαστηρίου ότι ο χώρος πρέπει να παραδοθεί στον ΟΚΥΠΥ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Αντί αυτού, ο ανάδοχος σφράγισε τον χώρο. Εμείς δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τον χώρο και για αυτό ξαναπήγαμε στο δικαστήριο. Πρωτοκολλητές ανήρτησαν ανακοίνωση ότι μέχρι 31 Οκτωβρίου πρέπει να παραδοθεί ο χώρος, αλλιώς θα μπούμε με συνοδεία Αστυνομίας», δήλωσε ο κ. Χαριλάου.

Τόνισε ότι πρόκειται για διαδικαστικό ζήτημα και πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή», συμβουλεύοντας τους πολίτες να ζητούν βοήθεια από το προσωπικό για τη χρήση των αυτόματων πωλητών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο ΟΚΥπΥ θα προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό προσφορών για τα κυλικεία όλων των δημόσιων νοσοκομείων, με ενιαίους όρους, καθώς παρόμοια προβλήματα έχουν ανακύψει και σε άλλες εγκαταστάσεις λόγω μη καταβολής ενοικίων από διαχειριστές.