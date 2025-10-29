Στο πόδι αρμόδιες Αρχές και επιστημονικοί φορείς πανευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς. Η βιομηχανία του εύκολου κέρδους κτυπά και τον σακχαρώδη διαβήτη και πλασάρει, ανεξέλεγκτα, από διαδικτύου χάπια, σταγόνες, ενέσιμα σκευάσματα ακόμα και συσκευές που υπόσχονται, μεταξύ άλλων, να «εξαφανίσουν» για χρόνια πάθηση με την οποία ζουν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη.

Όλο και περισσότερες διαφημίσεις στο διαδίκτυο υπόσχονται «φυσικές λύσεις» που εξαφανίζουν τον διαβήτη. Άλλες μιλούν για θαυματουργά χάπια, άλλες για σταγόνες ή συσκευές που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο χωρίς φάρμακα.

Ο καταιγισμός παραπλανητικών διαφημίσεων κατέλαβε το διαδίκτυο και στον ελληνικό χώρο. Μάλιστα, κάποια από αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για διαβητικούς που ενδεχομένως να υποκύψουν στον πειρασμό. «Πετάξτε την ινσουλίνη σας! Δύο σταγόνες από αυτό το φθηνό φάρμακο εξαλείφουν τον διαβήτη κάθε τύπου μέσα σε 12 ώρες. Διατίθεται σε κάθε φαρμακείο».

Άλλο μήνυμα που επίσης κυκλοφορεί τους τελευταίους μήνες καλεί τους ασθενείς να χρησιμοποιήσουν χαπάκια: «Πήρα δύο χάπια και ξέχασα τον διαβήτη για 10 χρόνια. Τα πουλάνε παντού…» ενώ τρίτο μήνυμα υπόσχεται να εξαφανίσει τον διαβήτη: «Κάντε το πριν κοιμηθείτε και ο διαβήτης θα εξαφανιστεί για πάντα».

Οι σύνδεσμοι/ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες παραπέμπουν τα συγκεκριμένα διαφημιστικά διαφέρουν αν και το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα το ίδιο. Πληρώνοντας ηλεκτρονικά μπορείς να εξασφαλίσεις το προϊόν που πλασάρεται.

Ακόμα χειρότερα σε κάποιες περιπτώσεις τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται να έχουν εγκρίσεις αρμόδιων εθνικών Αρχών ή, σε κάποιες περιπτώσεις, και ρυθμιστικών Αρχών, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ή το αμερικανικό FDA. Η αλήθεια βεβαίως είναι κάπου στη μέση αφού μια ρυθμιστική Αρχή μπορεί να εγκρίνει την κυκλοφορία ενός σκευάσματος (στην πλειοψηφία τους συμπληρώματα διατροφής), χωρίς βεβαίως η έγκριση να καλύπτει και την «θαυματουργική» του δράση.

Τα τελευταία δύο χρόνια και με μεγαλύτερη ένταση τους τελευταίους έξι μήνες, το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει απασχολήσει τον Τύπο διεθνώς ενώ αρμόδιοι Οργανισμοί έχουν εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις προειδοποιώντας για τους πιθανούς κινδύνους.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, το ιατρικό δίκτυο Medscape αποκάλυψε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (deepfake) σε βίντεο που παρουσιάζουν ψεύτικους γιατρούς να προωθούν «φυσικές θεραπείες» για τον διαβήτη, παρακινώντας τους ασθενείς να εγκαταλείψουν την αγωγή τους, ένα φαινόμενο που χαρακτηρίστηκε «επικίνδυνη νέα μορφή παραπλάνησης».

Η Health Canada, στις 27 Ιουνίου 2025, προειδοποίησε για πληθώρα μη εξουσιοδοτημένων μετρητών γλυκόζης και «έξυπνων συσκευών» που πωλούνται online, επισημαίνοντας ότι μπορεί να δίνουν λανθασμένες μετρήσεις και να οδηγήσουν σε επικίνδυνες αποφάσεις διαχείρισης του διαβήτη.

Αντίστοιχες περιπτώσεις εντοπίστηκαν στη Νέα Ζηλανδία, όπου ρεπορτάζ της 1ης Ιουνίου 2025 αποκάλυψε deepfake διαφημίσεις με «γιατρούς» που προωθούσαν ανύπαρκτα προϊόντα ως θεραπείες για διαβήτη.

Η Diabetes Canada, σε ανακοίνωσή της στις 22 Μαΐου 2025, κατήγγειλε ιστοσελίδες που χρησιμοποιούσαν παράνομα το λογότυπό της για να προωθούν «εγκεκριμένα» φυτικά προϊόντα, τα οποία δεν έχουν καμία επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ στις 5 Μαρτίου 2025, το τεχνολογικό μέσο Engadget παρουσίασε εκτενές ρεπορτάζ για την εμφάνιση AI-πειραγμένων βίντεο που χρησιμοποιούν τη φωνή και την εικόνα γνωστών επιστημόνων για να προωθήσουν συμπληρώματα που υπόσχονται «αναστροφή του διαβήτη».

Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε στις 20 Ιουνίου 2024 προειδοποίηση για πλαστά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του διαβήτη και της παχυσαρκίας, τονίζοντας ότι ενδέχεται να περιέχουν λανθασμένες ουσίες ή δόσεις, προκαλώντας σοβαρούς κινδύνους για την υγεία ενώ στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε «επικίνδυνη αύξηση» των παράνομων φαρμάκων για διαβήτη και απώλεια βάρους που διακινούνται μέσω διαδικτύου, επισημαίνοντας ότι οι περισσότερες ιστοσελίδες λειτουργούν χωρίς άδεια και χωρίς να ελέγχονται από αρμόδιες Αρχές.

Το γενικό μήνυμα όλων των Οργανισμών που έχουν ήδη αντιδράσει παραπέμπει στην ασφάλεια των ασθενών. «Καμία ανεξάρτητη έρευνα δεν έχει επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητά σκευασμάτων που πλασάρονται διαδικτυακά, ενώ ορισμένα περιέχουν ουσίες που ενδεχομένως να αλληλεπιδράσουν επικίνδυνα με φάρμακα ρύθμισης του διαβήτη».

«Προσοχή: Κάποιοι επένδυσαν στο πρόβλημα»

Ο διαβήτης δεν εξαφανίζεται – Υπάρχουν ιατρικές μέθοδοι που τον καθυστερούν οι οποίες σίγουρα δεν κυκλοφορούν και δεν προσφέρονται μέσω διαδικτύου

Την τελευταία δεκαετία, εξήγησε στον «Φ» ο παθολόγος-διαβητολόγος Παναγιώτης Δημοσθένους, «εξαιτίας του μεγάλου αριθμού νέων διαγνώσεων διαβήτη που καταγράφεται διεθνώς, η φαρμακευτική βιομηχανία επιδόθηκε σε αγώνα δρόμου προκειμένου να ανακαλύψει και να διαθέσει στη συνέχεια τα σκευάσματα της στους ασθενείς. Αναπόφευκτα, τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι είτε προωθώντας απλά συμπληρώματα διατροφής, φυτικά για παράδειγμα, τα οποία ενδεχομένως σε συνδυασμό με τα φάρμακα να βοηθούν στην ρύθμιση του διαβήτη αφού περιέχουν ουσίες όπως απλή κανέλα ή αμύγδαλα κ.λπ., είτε κατασκευάζοντας συσκευές αμφιβόλου ποιότητας οι οποίες υπόσχονται πλήρη ρύθμιση, παραπλανούν τους απλούς πολίτες».

Δυστυχώς, συνέχισε ο κ. Δημοσθένους, «όταν ένας άνθρωπος ταλαιπωρείται από τον διαβήτη αναζητά πιο εύκολες λύσεις για να απαλλαχθεί. Όντως η ιατρική και η επιστήμη έχει αναπτύξει κάποιες μεθόδους, επεμβατικές και μη, οι οποίες μπορούν να καθυστερήσουν την ανάπτυξη του διαβήτη, όπως για παράδειγμα οι βαριατρικές επεμβάσεις οι οποίες βοηθούν στη μείωση του βάρους σε ένα άτομο και λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας καθυστερώντας την εμφάνιση του. Δεν εξαφανίζουν βεβαίως την προδιάθεση, δεν αλλάζουν την κληρονομικότητα ή τα γονίδια ενός ανθρώπου».

Αυτό όμως, «δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με σταγόνες ή με χάπια ή με ό,τι άλλο κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο. Ένα συμπλήρωμα διατροφής με φυτικές κυρίως ουσίες μπορεί να βοηθήσει, αναλόγως των ουσιών αυτών, στην προσπάθεια ενός ατόμου να ρυθμίσει τον διαβήτη του. Δεν είναι όμως δυνατό να τον απαλλάξει από την ινσουλινοεξάρτηση, ούτε να εκμηδενίσει τον διαβήτη όταν το άτομο τον έχει ήδη αναπτύξει και ζει με αυτόν».

Προειδοποίηση

«Πολλά από τα διαφημιστικά μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικαλούνται την «άρνηση» των γιατρών να «αποκαλύψουν» το πόσο θαυματουργά είναι τα προϊόντα που προωθούνται επειδή έτσι θα χάσουν από τα κέρδη που αποκομίζουν χορηγώντας φάρμακα. Αυτό είναι ένας καλοστημένος μύθος ο οποίος απομακρύνει τον ασθενή από τον γιατρό του».

Ένας πολίτης «μπορεί να αποταθεί στον φαρμακοποιό του για να ενημερωθεί σωστά και σίγουρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία. Εάν τρέξεις ένα τέτοιο ηλεκτρονικό σύνδεσμο σε μια απλή εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτομάτως θα σου πει ότι πρόκειται για παραπλανητικό μήνυμα χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση».

Η διακοπή ή αντικατάσταση της ιατρικής αγωγής με τέτοια προϊόντα, τόνισε ο κ. Δημοσθένους, «μπορεί να οδηγήσει σε απότομη και σοβαρή απορρύθμιση του σακχάρου» και η βασική αρχή, για όλα όσα αφορούν την υγεία μας «δεν προμηθευόμαστε τίποτα από το διαδίκτυο, από μη εγκεκριμένους ιστότοπους (αναγνωρισμένα ηλεκτρονικά φαρμακεία) ή χωρίς υπόδειξη και παρακολούθηση γιατρού».