Από νωρίς το πρωί οι ασθενείς μετέβηκαν στο νοσηλευτήριο για να υποβληθούν σε εξειδικευμένο υπερηχογράφημα. Ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δόθηκαν από προηγουμένως, δεν πήραν το πρόγευμα τους και κάποιοι ούτε και τη φαρμακευτική τους αγωγή. Μπήκαν στην αίθουσα αναμονής και περίμεναν να έρθει η σειρά τους. Περίμεναν για αρκετή ώρα και δεν ερχόταν κανενός η σειρά. Αφού πέρασε μια ώρα και κάτι, ζήτησαν εξηγήσεις και τους δόθηκε η απάντηση: «Ο γιατρός βρίσκεται σε συνάντηση με τον διευθυντή του νοσοκομείου, πρέπει να περιμένετε».

«Οι ασθενείς βρίσκονταν στον χώρο αναμονής από τις 8:30 το πρωί. Περίπου στις 9:30, κατόπιν σχετικής ερώτησης, ενημερώθηκαν από υπάλληλο ότι ο γιατρός βρισκόταν σε συνάντηση με τον διευθυντή του νοσοκομείου, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση για την ώρα ολοκλήρωσης της συνάντησης και την έναρξη των εξετάσεων», ανέφερε παραπονούμενος ασθενής, ο οποίος επικοινώνησε με το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

«Μεταξύ των ασθενών υπήρχαν ηλικιωμένα άτομα που ήταν νηστικά και δεν είχαν λάβει τη φαρμακευτική τους αγωγή, για τους σκοπούς της εξέτασης».

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών, όσο περνούσε η ώρα, κάποιοι από τους ασθενείς, κυρίως οι πιο ηλικιωμένοι, άρχισαν να παρουσιάζουν συμπτώματα αδυναμίας ή ζαλάδα.

Η ώρα περνούσε αλλά ο γιατρός εξακολουθούσε να βρίσκεται στη συνάντηση με τον διευθυντή χωρίς να υπάρξει κάποια άλλη ενημέρωση. Αποτέλεσμα κάποιοι, όπως και ο πολίτης που υπέβαλε το παράπονο, να αποχωρήσουν αφού δεν μπορούσαν να περιμένουν περισσότερο, καθώς η ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού τους είχε παρέλθει και είχαν άλλες υποχρεώσεις.

Η συγκεκριμένη εξέταση, όπως ανέφερε ο ασθενής που υπέβαλε το παράπονο, δεν είναι δυνατό να διενεργηθεί σε άλλο ακτινοδιαγνωστικό κέντρο της επαρχίας του. Τόνισε ότι «όφειλε το νοσηλευτήριο, αφού ο γιατρός δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους πολίτες, να ενημερώσει, να αναβάλει και να επαναπρογραμματίσει τα ραντεβού άλλη ημέρα».

Όπως πληροφορούμαστε, η ΟΣΑΚ αποτάθηκε στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο ζητώντας απαντήσεις στα όσα ανέφερε ο ασθενής. Μέχρι χθες το απόγευμα το νοσηλευτήριο δεν είχε ανταποκριθεί.

«Προτεραιότητα πρέπει να έχουν οι ασθενείς, η ασφάλεια και η σωστή εξυπηρέτησή τους», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να συμβούν και έκτακτα προβλήματα τα οποία πρέπει να συζητούνται μεταξύ των εργαζομένων σε ένα νοσοκομείο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνεται τη στιγμή που στην αίθουσα αναμονής βρίσκονται ασθενείς και περιμένουν να υποβληθούν σε εξετάσεις».

Το νοσηλευτήριο, είπε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «όφειλε να ενημερώσει τους ασθενείς από την πρώτη στιγμή, εάν επρόκειτο για έκτακτη συνάντηση, ώστε όσοι το επιθυμούσαν να επαναπρογραμματίσουν το ραντεβού τους για άλλη ημέρα».

«Σίγουρα το να περνά μια ώρα από το προγραμματισμένο ραντεβού και να λέμε στους ασθενείς: Ο γιατρός είναι σε συνάντηση με τον διευθυντή του νοσοκομείου, δεν είναι ο καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης και σίγουρα ταλαιπωρεί αφάνταστα τους πολίτες, αρκετοί εκ των οποίων είχαν άλλες υποχρεώσεις και κάποιοι, πιο ευάλωτοι περίμεναν να υποβληθούν στην εξέταση για να πάρουν το πρόγευμα και τη φαρμακευτική τους αγωγή».