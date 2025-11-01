Σοβαρές καταγγελίες από πολίτη για κακή κτηριολογική και όχι μόνο κατάσταση σε κρατικό νοσηλευτήριο, αλλά και για την επίθεση, που όπως υποστηρίζει, δέχθηκε, όταν μετά από επίσκεψη του στο νοσοκομείο προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, αλλά και για την αλλαγή της νοοτροπίας των επαγγελματιών, οι οποίοι, όπως ανέφερε, θα έπρεπε να λειτουργούν με περισσότερη ενσυναίσθηση.

Όπως ανέφερε ο ίδιος στον «Φ», την επόμενη της ανάρτησής του και όταν επισκέφθηκε εκ νέου συγγενικό του πρόσωπο το οποίο νοσηλευόταν, δέχθηκε λεκτική επίθεση, προειδοποιήσεις και εκφοβισμό από μέλη του προσωπικού.

Στην ανάρτηση που προηγήθηκε, ο πολίτης περιέγραφε την εμπειρία του από τη νοσηλεία του συγγενικού του προσώπου, εκφράζοντας απογοήτευση για την κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια και τη στάση των επαγγελματιών. «Καμία αλλαγή στο σύστημα υγείας στην Κύπρο εδώ και χρόνια», έγραφε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως «είναι λυπηρό να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο και να βλέπεις πως άνθρωποι που διάλεξαν να υπηρετήσουν την υγεία έχουν ξεχάσει τι σημαίνει ανθρωπιά. Νοσοκόμες, νοσηλευτές και γιατροί, η δουλειά σας δεν είναι απλά να μετράτε την πίεση ή να δίνετε φάρμακα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «ο ασθενής δεν είναι απλά ένας αριθμός δωματίου, είναι ψυχή που πονά, που φοβάται, που έχει ανάγκη από ανθρώπινη κουβέντα». Ο ίδιος έκανε λόγο για «ελλείψεις σε σεβασμό και ευαισθησία», αλλά και για υποβαθμισμένες συνθήκες υγιεινής στους χώρους του νοσοκομείου.

Στην ίδια ανάρτηση, ανέφερε ότι «αξίζει να έρθουν κανάλια, δημοσιογράφοι και δικηγόροι, να γίνουν καταγγελίες, να δουν τι συμβαίνει», προσθέτοντας πως «οι αλλαγές γίνονται όταν συζητάμε το πρόβλημα, όχι με το να σιωπούμε».

Σύμφωνα, ωστόσο, με την καταγγελία που απέστειλε λίγες ημέρες αργότερα στον «Φ», η ανάρτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το προσωπικό του νοσοκομείου. Όπως υποστηρίζει, την επόμενη ημέρα, γιατροί που παρακολουθούσαν το συγγενικό του πρόσωπο «εισέβαλαν στο δωμάτιο με επιθετική συμπεριφορά, φωνάζοντας και ασκώντας εκφοβισμό και λεκτική βία. Μου είπαν ότι δεν έχω δικαίωμα να γράφω δημόσια και ότι θα υπάρξουν συνέπειες», αναφέρει στην επιστολή του. Το περιστατικό, όπως σημειώνει, συνέβη μπροστά σε άλλους ασθενείς και προσωπικό, δημιουργώντας «ένα κλίμα τρομοκρατίας και ντροπής».

Ο πολίτης κάνει λόγο και για άρνηση ενημέρωσης σχετικά με την υγεία του συγγενικού του προσώπου, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί του έλεγαν πως «δεν έχουν καμία υποχρέωση να τον ενημερώνουν» και ότι «του κάνουν χάρη». Παράλληλα, αναφέρει ότι επανειλημμένα ζήτησε βοήθεια για έντονους πόνους του ασθενούς, χωρίς ανταπόκριση. «Μου είπαν απλώς να περιμένω “σε δύο ώρες”, γιατί θα περάσει ο γιατρός. Όταν τελικά έγινε έλεγχος, διαπιστώθηκε ότι το στομάχι του είχε γεμίσει με δύο λίτρα υγρά».

Πέρα από τα συγκεκριμένα γεγονότα, ο πολίτης εκφράζει ανησυχία για το πώς αντιμετωπίζονται όσοι τολμούν να εκφράσουν δημόσια παράπονα. «Η αγωνία μου δεν αφορά μόνο τη δική μου αξιοπρέπεια», αναφέρει, «αλλά και το πώς μπορεί να βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις άλλοι άνθρωποι που τολμούν να μιλήσουν. Το νοσοκομείο δεν είναι χώρος για να φιλοξενείς ούτε τους εχθρούς σου», σημειώνει σε άλλο σημείο, περιγράφοντας τις τουαλέτες και τα δωμάτια ως «προπολεμικά».

Με την καταγγελία του, ζητά να ανοίξει δημόσια συζήτηση για τον σεβασμό, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη αντιμετώπιση στα νοσοκομεία. «Το ζήτημα δεν αφορά μόνο εμένα», καταλήγει, «αλλά το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζεται ελεύθερα, ειδικά όταν πρόκειται για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος όπως η υγεία».