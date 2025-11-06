Κατά πλειοψηφία και χωρίς να υιοθετηθούν οι τροπολογίες των ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σήμερα τον νόμο που προβλέπει για τη λειτουργία των κέντρων αποκατάστασης και αποθεραπείας στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου επαναλήφθηκαν οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των κομμάτων, κυρίως μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στις οποίες η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας προχώρησε επί του αρχικού κειμένου που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ Γιώργο Λουκαϊδη να καταγγέλλει Δημοκρατικό Συναγερμό και Δημοκρατικό Κόμμα για εξυπηρέτηση «συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων».

Από πλευράς του ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος αναφέρθηκε σε πρόνοιες που ενισχύουν την δημιουργία μονοπωλίου το οποίο περιορίζει τις επιλογές και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι κύπριοι ασθενείς.

Σε αρκετά ψηλούς τόνους ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας Ευθύμιος Δίπλαρος απάντησε στο ΑΚΕΛ λέγοντας ότι «πάντοτε και όταν διαφωνούν μαζί μας καταφεύγουν στο ότι εξυπηρετούμε ιδιωτικά συμφέροντα».

Προς στιγμή προκλήθηκε ένταση μεταξύ του Ευθύμιου Δίπλαρου και του Άντρου Κυπριανού (ΑΚΕΛ) όταν ο πρώτος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι βουλευτές του ΑΚΕΛ που είναι μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας δεν τοποθετήθηκαν και «άφησαν τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος τους να τοποθετηθεί».

«Εμείς δεν είμαστε εγωιστές σαν εσάς, Είμαστε άλλοι άνθρωποι και ενεργούμε συλλογικά», υπέδειξε ο Άντρος Κυπριανού.

Υπενθυμίζεται ότι Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων και Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας είχαν εκδώσει ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα εκφράζοντας την έντονη διαφωνία τους με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε εντέλει σήμερα σε νόμο.

Διαφωνία με πρόνοιες του νομοσχεδίου εξέφρασε το πρωί και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.