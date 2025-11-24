Μικροσκοπικό ρομπότ που έχει το μέγεθος κόκκου άμμου και μπορεί να χορηγήσει φάρμακα σε ακριβή θέση στο ανθρώπινο σώμα δημιούργησαν επιστήμονες στην Ελβετία, ένα τεράστιο επιστημονικό επίτευγμα που στοχεύει στο να μειώσει τις σοβαρές παρενέργειες εξαιτίας των οποίων πολλά φάρμακα δεν προχωρούν στις κλινικές δοκιμές.

🔬 @ETH_en has developed a tiny microrobot that delivers medication precisely where it’s needed, like dissolving a stroke-related clot. Guided by magnetic fields, it boosts precision and reduces side effects. Tested with >95% success.

🔗 Full article: https://t.co/3i0Wi41T4l pic.twitter.com/0PnTa6OJdO November 18, 2025

Το ρομπότ ελέγχεται με μαγνήτες και κάποιος χειρουργός μπορεί να το χειριστεί εύκολα με ένα απλό εργαλείο, όχι πολύ διαφορετικό από το χειριστήριο του PlayStation, με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικών πηνίων γύρω από τον ασθενή. Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται είναι τόσο δυνατό που μετακινεί την κάψουλα ακόμα κι όταν κινείται ενάντια στη ροή του αίματος.

«Αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου», δήλωσε στη Washington Post ο Μπράντλει Νέλσον, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Science και καθηγητής ρομποτικής στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Ζυρίχης. «Νομίζω ότι οι χειρουργοί θα έχουν πολλές ιδέες για το πώς να το χρησιμοποιήσουν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Microbots: Researchers at ETH Zurich @ETH_en have developed a microrobot capable of transporting drugs to specific locations within the body, with the potential for use in hospitals in the near future for strokes & beyond.https://t.co/ZD4PtI4GMF pic.twitter.com/cCh7ST92P6 — Daniel Kraft, MD (@daniel_kraft) November 16, 2025

«Η κάψουλα ίσως φανεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση ανευρυσμάτων, πολύ επιθετικών καρκίνων στον εγκέφαλο και δυσμορφιών σε αγγεία και αρτηρίες», είπε ο Νέλσον. Η διαφορά της με άλλα φάρμακα υπό δοκιμή είναι ότι εκείνα διαχέονται σε όλο το σώμα και δεν περιορίζονται μόνο στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Λόγω αυτού, προκαλούνται και διάφορες παρενέργειες που αναγκάζουν τις κλινικές δοκιμές αυτών των φαρμάκων να σταματήσουν.

Οι κάψουλες είναι φτιαγμένες από υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο, όπως ταντάλιο το οποίο χρησιμοποείται και στις ακτινογραφίες.

Μέχρι στιγμής, οι δοκιμές έχουν γίνει σε χοίρους και μοντέλα ανατομίας από μαλακή σιλικόνη, ενώ οι κλινικές δοκιμές υπολογίζονται σε 3 με 5 χρόνια από σήμερα.

