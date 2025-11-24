Η γρίπη κάθε χρόνο αλλάζει — γι’ αυτό αλλάζει και το εμβόλιο

Η εποχική γρίπη αποτελεί μία από τις πιο συχνές οξείες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού και συμβάλλει σημαντικά στη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Οι ιοί της γρίπης παρουσιάζουν υψηλή γενετική αστάθεια, οδηγώντας σε ετήσιες μεταλλάξεις — στοιχείο που καθιστά απαραίτητη την ετήσια ανανέωση του εμβολιασμού.

Τα οφέλη του εμβολιασμού

Επιδημιολογικές μελέτες καταδεικνύουν ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός μειώνει σημαντικά:

• την πιθανότητα εμφάνισης συμπτωματικής λοίμωξης,

• την ανάγκη για ιατρική φροντίδα και νοσηλεία,

• τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών, όπως ιογενής ή βακτηριακή πνευμονία,

• την επιβάρυνση χρόνιων παθήσεων του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος.

Ωφελούμενες είναι ιδιαίτερα οι ομάδες υψηλού κινδύνου: άτομα άνω των 60 ετών, ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, άσθμα, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη ή ανοσοκαταστολή, καθώς και οι έγκυες γυναίκες. Σημαντικός είναι και ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας, καθώς συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης του ιού σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Η ασφάλεια των αντιγριπικών εμβολίων έχει τεκμηριωθεί μέσα από πολυετή κλινική εμπειρία και εκτεταμένα ερευνητικά δεδομένα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως ήπιες και σύντομες, ενώ οι σοβαρές είναι εξαιρετικά σπάνιες — γι’ αυτό και το συνολικό όφελος του εμβολιασμού υπερτερεί σαφώς των πιθανών κινδύνων.

Μικρό βήμα για τον πολίτη — Μεγάλο όφελος για τη δημόσια υγεία

Σε επίπεδο δημόσιας υγείας, η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη συμβάλλει στη μείωση των κρουσμάτων, στην αποσυμφόρηση των συστημάτων υγείας και στον περιορισμό της διασποράς του ιού μέσα στις κοινότητες και στις ευπαθείς ομάδες.

Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις πρόληψης, προστατεύοντας τόσο τον ίδιο τον πολίτη όσο και το σύνολο του πληθυσμού από τις επιπτώσεις της εποχικής γρίπης.

Εμβολιασμός στα Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ

Οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται στα Κέντρα Υγείας του ΟΚΥπΥ, τα οποία – μαζί με τα Αστικά Κέντρα και τα Περιφερειακά Ιατρεία – συγκροτούν το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας της χώρας, στελεχωμένο με περισσότερους από 70 Προσωπικούς Ιατρούς. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός παρέχεται μέσω του ΓεΣΥ σε όλους τους δικαιούχους, μέσω του Προσωπικού Ιατρού τους. Με παρουσία σε πόλεις, κοινότητες, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, ο ΟΚΥπΥ διασφαλίζει άμεση και εύκολη πρόσβαση στον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός γίνεται κατόπιν ραντεβού, εξασφαλίζοντας έγκαιρη προστασία ενόψει της χειμερινής περιόδου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.shso.org.cy/diefthynsi-protovathmia-frontida-ygeias/.