Σε εφαρμογή τέθηκε την Τρίτη η νέα διαδικασία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, βάσει της οποίας, χρόνιοι και σοβαρά ασθενείς θα μπορούν να προμηθεύονται από τα νοσοκομειακά φαρμακεία αποθέματα φαρμάκων, αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες δύο μηνών και όχι ενός μήνα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα και όπως συνεχίζει να ισχύει για όλες τις υπόλοιπες συνταγές που εκδίδονται εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας και εκτελούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Η νέα διαδικασία θα έχει σταδιακή εφαρμογή, με την αρχή να γίνεται με συγκεκριμένες θεραπείες που αφορούν καρκινοπαθείς, ασθενείς με κατά πλάκας σκλήρυνση και ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του ΟΑΥ προς τους γιατρούς και τα νοσοκομειακά φαρμακεία, τα σκευάσματα αυτά, θα καταχωρούνται από τους γιατρούς στο σύστημα πληροφορικής του ΓεΣΥ με την ένδειξη «2ΜΗΝ».

Η δυνατότητα διμηνιαίας εκτέλεσης, αφορά, προς το παρόν, το αντικαρκινικό dasatinib 70 mg, τα σκευάσματα interferon beta-1a σε δόσεις 22 mcg και 44 mcg, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας, καθώς και μια σειρά από προϊόντα lenalidomide (σε δόσεις 10 mg, 15 mg και 25 mg) που χορηγούνται σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης το teriflunomide 14 mg, για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Με την ενεργοποίηση της νέας διαδικασίας, ο φαρμακοποιός των νοσοκομειακών φαρμακείων μπορεί πλέον να εκτελεί ταυτόχρονα δύο επαναλήψεις της ίδιας μηνιαίας συνταγής, εφόσον ο θεράπων γιατρός έχει καταχωρίσει τουλάχιστον δύο επαναλήψεις κατά τη διάρκεια συνταγογράφησης.

Η εκτέλεση των δύο επαναλήψεων μπορεί να γίνει είτε την ίδια ημέρα είτε σε διαφορετικές ημερομηνίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεραστεί το χρονικό όριο των 40 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της αρχικής συνταγής. (Η δυνατότητα γενόσημης αντικατάστασης συνεχίζει να ισχύει κανονικά και δεν επηρεάζεται από τη νέα λειτουργία).

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, για συνταγές που περιλαμβάνουν περισσότερες από δύο επαναλήψεις, το σύστημα πληροφορικής καθορίζει διαδοχικά χρονικά περιθώρια εκτέλεσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια της θεραπείας και να αποτρέπεται ο κίνδυνος διακοπής της.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΟΑΥ, οι συνταγές που έχουν εκδοθεί πριν την εφαρμογή της νέας διαδικασίας και δεν φέρουν τη σήμανση «2ΜΗΝ», δεν μπορούν να εκτελεστούν σε διμηνιαία ποσότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ακύρωση και επανέκδοση από τον γιατρό.

Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια αποθεμάτων για δύο μήνες στους χρόνιους ασθενείς που εξυπηρετούνται από τα νοσοκομειακά φαρμακεία (κυρίως από τα κρατικά φαρμακεία), αποτελούσε αίτημα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, η οποία είχε καταλήξει σε σχετική συμφωνία με τον ΟΑΥ πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, «η νέα διαδικασία αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ασθενών με σοβαρές παθήσεις, μειώνοντας τη συχνότητα επισκέψεων στα νοσοκομειακά φαρμακεία και προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της θεραπείας τους».

Με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας αναμένεται ότι θα αποσυμφορηθούν, σε μεγάλο βαθμό, και τα κρατικά φαρμακεία στα οποία παρατηρείται συμφόρηση κάθε μήνα, όταν εκατοντάδες ασθενείς προσέρχονται μαζικά για να λάβουν τα φάρμακά τους.

Στις διμηνιαίες συνταγές θα ενταχθούν σταδιακά επιπρόσθετες θεραπείες, τις οποίες οι ασθενείς εξασφαλίζουν μόνο από τα νοσοκομειακά φαρμακεία.