«Είμαστε εγκλωβισμένοι και εμείς και οι ασθενείς μας σε αχρείαστες διαδικασίες», ανέφερε στον «Φ» η πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Προσωπικών Ιατρών, Μαίρη Αβρααμίδου, υποστηρίζοντας ότι «χρόνοι ασθενείς ταλαιπωρούνται για να πάνε σε ειδικό γιατρό ο οποίος επιβάλλεται να τους παρακολουθεί διά βίου και εμείς υποχρεωνόμαστε να παραπέμπουμε ασθενείς μας σε ειδικούς για απλές εξετάσεις φορτώνοντας έτσι και το ΓεΣΥ με αχρείαστη κινητικότητα».

Αίτημα των προσωπικών γιατρών, εξήγησε, «η επίσπευση των διαδικασιών για τον καταρτισμό μητρώων χρόνιων ασθενών με την ταυτόχρονη αλλαγή των ρυθμίσεων στο λογισμικό του ΓεΣΥ».

«Εμείς εκείνο που ζητούμε είναι να απεγκλωβιστούμε και εμείς και οι ασθενείς μας, οι χρόνιοι ασθενείς μας από τα τηλεφωνήματα και την συνεχή έκδοση ή ανανέωση αχρείαστων παραπεμπτικών», είπε η κ. Αβρααμίδου και συνεχίζοντας είπε χαρακτηριστικά «είναι λες και εμείς που κανονικά λειτουργούμε ως θυροφύλακες στο ΓεΣΥ, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις αν και οι πόρτες είναι ανοικτές, εμείς προσπαθούμε να τις ξεκλειδώσουμε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρόνια, διαγνωσμένα προβλήματα. Επιβάλλεται να τους βλέπει ειδικός γιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας και τους υποβάλλουμε σε διαδικασία ανανέωσης και έκδοσης παραπεμπτικών. Ένας ασθενής με χρόνια νευρολογική πάθηση δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να χρειάζεται τον νευρολόγο για παράδειγμα. Εμείς παλεύουμε με την έκδοση ή ανανέωση παραπεμπτικών και ταλαιπωρούμαστε και οι γιατροί και οι ασθενείς μας».

Πρέπει, είπε η κ. Αβρααμίδου, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας να επισπεύσει τις διαδικασίες του, «να προχωρήσει ο καταρτισμός μητρώων χρόνιων ασθενών για όλες τις παθήσεις, ώστε από τη στιγμή που ένας ασθενής είναι ενταγμένος στο αντίστοιχο μητρώο να απαλλάσσεται από την υποχρέωση της επίδειξης παραπεμπτικού όταν πρόκειται να επισκεφθεί γιατρό της αρμόδιας ειδικότητας. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλό χάσιμο πολύτιμου χρόνου».

Παράλληλα, είπε η πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Προσωπικών Ιατρών, «πρέπει να δούμε και κάποια τεχνικά ζητήματα. Διαπιστώνουμε ότι ακόμα και για τις παθήσεις για τις οποίες υπάρχει μητρώο και δόθηκε το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στους ασθενείς, η ένδειξη τους ως πάσχοντες δεν είναι ορατή μέσω του λογισμικού σε όλους τους παρόχους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πηγαίνουν οι ασθενείς για να τους δει ο ειδικός γιατρός και είτε να μας παίρνουν και να μας ζητούν παραπεμπτικό είτε να πληρώνουν €25 επειδή δεν έχουν παραπεμπτικό στο σύστημα». Από τη στιγμή «που υπάρχει το μητρώο, από τη στιγμή που ο ΟΑΥ δίνει το δικαίωμα της πρόσβασης σε ειδικό χωρίς παραπεμπτικό πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ένδειξη του ασθενούς είναι ορατή σε όλα τα ιατρεία/ νοσοκομεία».

Όπως τόνισε η κ. Αβρααμίδου, «με απλά λόγια, σε αυτό το ζήτημα, πρέπει να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση ο καταρτισμός των μητρών χρόνιων ασθενών. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη, όπως έχω πει για κάποιες παθήσεις υπάρχουν ήδη μητρώα, αλλά πραγματικά επιβάλλεται να προχωρήσει με πιο ταχύς ρυθμούς ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας. Παράλληλα, επιβάλλεται, αμέσως μετά τον καταρτισμό του κάθε μητρώου, να αρχίσει να εφαρμόζεται και η νέα ρύθμιση για τα παραπεμπτικά προς ειδικούς γιατρούς. Ξεκαθαρίζω για άλλη μια φορά ότι το αίτημα μας αφορά ασθενείς, ανθρώπους οι οποίοι είναι διαγνωσμένοι, πάσχουν από μια χρόνια πάθηση για πολλά χρόνια ή πρόκειται για πάθηση με την οποία θα ζουν δια βίου και δεν μιλάμε για όλους τους ασθενείς που έχουν ένα προσωρινό πρόβλημα υγείας και δεν θα χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση από ειδικό γιατρό».

«Περιορισμοί στο σύστημα μας απαγορεύουν να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών»

Πέραν αυτού, ως προσωπικοί γιατροί «παραμένουμε εγκλωβισμένοι και σε κάποιους περιορισμούς που υπάρχουν στο σύστημα και μας απαγορεύουν να καλύψουμε τις ανάγκες των ασθενών μας τους οποίους υποχρεωνόμαστε να παραπέμπουμε σε ειδικούς, χωρίς ουσιαστικό λόγο, να τους ταλαιπωρούμε, να ταλαιπωρούμε τους ειδικούς και στο τέλος να προκαλούμε και λίστες αναμονής». Για παράδειγμα, είπε η κ. Αβρααμίδου, «δεν γίνεται να έχουμε ενδείξεις που μας οδηγούν στην ανάγκη να στείλουμε έναν ασθενή μας για εξετάσεις θυρεοειδούς, απλές εξετάσεις για διερεύνηση και να υποχρεωνόμαστε να εκδίδουμε παραπεμπτικό για ενδοκρινολόγο για παραθορμόνη. Και η παραπομπή αυτή να πρέπει να γίνεται σε μια ιατρική ειδικότητα στην οποία δεν έχουμε γιατρούς στην Κύπρο και ο πολύ μικρός αριθμός συναδέλφων οδηγεί έτσι κι αλλιώς σε μεγάλο χρόνο αναμονής και λίστες που ταλαιπωρούν τους ασθενείς».

«Αντιλαμβανόμαστε ότι κατά το πρώτο διάστημα της εφαρμογής του ΓεΣΥ είχε παρατηρηθεί κατάχρηση και, μάλιστα, μεγάλη κατάχρηση τόσο σε εργαστηριακές όσο και σε ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη που υπήρχε τότε να συγκρατηθεί η τάση που είχε δημιουργηθεί και για αυτό και μπήκαν αυτοί οι περιορισμοί. Πλέον, η κατάσταση έχει ισορροπήσει. Οι δικαιούχοι έχουν εξοικειωθεί με το Σύστημα, οι γιατροί γνωρίζουμε το Σύστημα και δεν υπάρχει λόγος να προκαλούμε μόνοι μας υπερκινητικότητα και συμφόρηση στο ΓεΣΥ για πράγματα απλά, τα οποία οι προσωπικοί γιατροί μπορούν να χειριστούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Εάν εγώ στείλω τον ασθενή μου στον ενδοκρινολόγο, ο ενδοκρινολόγος πρέπει να τον δει και εκείνος, για να συνταγογραφήσει για τις εξετάσεις που θα μπορούσα εγώ ως προσωπικός γιατρός να εκδώσω παραπεμπτικό χωρίς να προκαλώ συμφόρηση στο πρόγραμμα του συναδέλφου ειδικού γιατρού και χωρίς να ταλαιπωρώ τον δικαιούχο».

Παρόμοιοι περιορισμοί, είπε η κ. Αβρααμίδου «υπάρχουν για αρκετές εξετάσεις και δυσκολεύουν το έργο των προσωπικών γιατρών. Έγινε σε κάποια στιγμή μια προσπάθεια από τον ΟΑΥ για άρση κάποιων περιορισμών, αλλά δεν προχωρήσαμε στον βαθμό που θα έπρεπε. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να γίνει από όλους αντιληπτό ότι μετά από έξι χρόνια ΓεΣΥ δεν παρατηρούνται οι καταχρήσεις του πρώτου διαστήματος. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει σημαντικά και η σχέση των προσωπικών γιατρών με τους δικαιούχους τους επίσης έχει αλλάξει».

Δεν είναι δυνατό, είπε καταλήγοντας η πρόεδρος των προσωπικών γιατρών, «να πρέπει να ξοδεύουμε άσκοπα ώρες για να εκδίδουμε παραπεμπτικά σε ασθενείς που πραγματικά δεν τα χρειάζονται διότι επιβάλλεται να παρακολουθούνται από ειδικό γιατρό και δεν μπορούμε να φορτώνουμε χωρίς λόγο το Σύστημα για επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς, όταν μπορούμε να το αποφύγουμε».

«Είμαστε υπέρ της αξιολόγησής μας»

Κληθείσα να σχολιάσει την έρευνα που διεξάγεται από την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου από την περασμένη Δευτέρα, η κ. Αβρααμίδου ανέφερε ότι «εμείς ως προσωπικοί γιατροί είμαστε υπέρ της αξιολόγησης μας από τους δικαιούχους μας. Η έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, στόχο έχει να καταγράψει τις απόψεις των δικαιούχων και σίγουρα η άποψη των ασθενών μας μάς ενδιαφέρει».

Παλαιότερη έρευνα που έγινε από τον ΟΑΥ, «έδειξε ότι οι πολίτες ήταν ικανοποιημένοι από τον προσωπικό τους γιατρό. Θεωρούμε ότι και αυτή η έρευνα θα δώσει αντίστοιχα αποτελέσματα. Θα περιμένουμε ενημέρωση για το αποτέλεσμα και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσα της ΟΣΑΚ και θα συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο από όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες ώστε να προκύψει ένα σωστό και τεκμηριωμένο αποτέλεσμα».