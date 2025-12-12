Μια ουσία που περιέχεται στη μαύρη σοκολάτα θα μπορούσε να συμβάλλει στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης, σύμφωνα με νέα έρευνα του King’s College London.

Η συγκεκριμένη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Aging», εξετάζει τις πιθανές αντιγηραντικές ιδιότητες της μαύρης σοκολάτας.

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι η θεοβρομίνη, μια φυτική ένωση που προέρχεται από το κακάο, ενδέχεται να λειτουργεί προστατευτικά έναντι της γήρανσης. Συγκρίνοντας τα επίπεδα της ουσίας στο αίμα των συμμετεχόντων με δείκτες βιολογικής γήρανσης, διαπίστωσαν ότι όσοι παρουσίαζαν υψηλότερες συγκεντρώσεις θεοβρομίνης είχαν χαμηλότερη βιολογική ηλικία σε σχέση με τη χρονολογική τους. Στην ανάλυση συμμετείχαν δύο ευρωπαϊκές ομάδες: 509 άτομα από τη μελέτη TwinsUK και 1.160 άτομα από τη μελέτη KORA.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε επίσης αν άλλοι μεταβολίτες που προέρχονται από το κακάο ή τον καφέ παρουσιάζουν αντίστοιχη συσχέτιση, όμως το αποτέλεσμα φαίνεται να αφορά αποκλειστικά τη θεοβρομίνη.

Παρά τα ενθαρρυντικά δεδομένα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η αυξημένη κατανάλωση μαύρης σοκολάτας δεν συνεπάγεται αυτόματα όφελος, λόγω της παρουσίας ζάχαρης, λιπαρών και άλλων συστατικών. Επισημαίνουν πως απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί καλύτερα ο μηχανισμός και η σημασία της συγκεκριμένης συσχέτισης.

iefimerida.gr