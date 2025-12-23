«Νοσηλευτές δεν χρειάζονται μόνο για να στελεχώνουν τα Τμήματα των νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών», διαμηνύει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, τονίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή, δύο νόμοι κινδυνεύουν να μείνουν “γράμμα κενό” και έπεται η ψήφιση τρίτου νόμου που, επίσης, θα μείνει μόνο στα χαρτιά εάν δεν ληφθούν από τώρα σωστές αποφάσεις». Το χειρότερο, ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, «είναι ότι πρόκειται για δύο πολύ σημαντικούς για τους ασθενείς νόμους και για ένα νομοσχέδιο ακόμα πιο σημαντικό αφού σχετίζονται με τη σωστή εξυπηρέτηση των ανθρώπων που χρειάζονται τη φροντίδα που θα τους διασφαλίσει καλή ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια».

Η δημόσια τοποθέτηση από πλευράς ΟΣΑΚ, μπαίνει σφήνα στις διαφωνίες και τις διαφορετικές απόψεις μεταξύ εμπλεκομένων και κυρίως μεταξύ ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και συντεχνιών.

Οι προειδοποιήσεις, μάλιστα, της περασμένης Πέμπτης από πλευράς ιδιωτών για κλείσιμο όλων των νοσοκομείων μετά την εισήγηση του υπουργείου Υγείας για κλείσιμο κλινών σε συγκεκριμένο νοσηλευτήριο λόγω υποστελέχωσης, μάλλον έπιασαν τόπο. Χθες, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», πραγματοποιήθηκε νέα, έκτακτη, συνάντηση στο γραφείο του υπουργού Υγείας κατά τη διάρκεια της οποίας, ιδιώτες και Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, συμφώνησαν σε «ανακωχή» μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα, οπόταν και ο Υπουργός δεσμεύτηκε να επανέλθει με εισηγήσεις για οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Σε ό,τι αφορά τους οργανωμένους ασθενείς, ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, ανέλυσε στον «Φ» τις ανάγκες των ασθενών σε νοσηλευτική φροντίδα, βάζοντας στον διάλογο τη στελέχωση των κέντρων αποκατάστασης, τον νόμο για την κοινοτική νοσηλευτική και την κατ’ οίκον φροντίδα των ασθενών αλλά και το νομοσχέδιο για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας το οποίο εκκρεμεί στην Βουλή και όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «για να εφαρμοστεί πρέπει σίγουρα να υπάρχουν διαθέσιμοι νοσηλευτές στην Κύπρο».

«Αν θέλουμε να δούμε την πραγματική εικόνα πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τον στενό χώρο των νοσοκομείων. Έχουμε ήδη δει τις αντιδράσεις των Κέντρων Αποκατάστασης. Η νομοθεσία ψηφίστηκε, όπως ψηφίστηκε, πριν από έναν μήνα. Τα Κέντρα έχουν χρόνο μέχρι τον Φεβρουάριο να προετοιμαστούν για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για αδειοδότηση. Όταν εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες θα μπορούν να ενταχθούν στο ΓεΣΥ. Για να τις εξασφαλίσουν χρειάζονται, όπως ο Σύνδεσμος τους αναφέρει, γύρω στους 150 νοσηλευτές, ώστε να λειτουργούν με βάση τον νόμο».

Πέραν των Κέντρων Αποκατάστασης, είπε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «έχουμε τη νομοθεσία για την Κοινοτική Νοσηλευτική. Ο νόμος ψηφίστηκε αλλά για να λειτουργήσει, είναι αυτονόητο ότι χρειάζονται νοσηλευτές. Για να καταφέρουμε να προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες στους πολίτες, στα σπίτια τους πρέπει να διαθέτουμε νοσηλευτές. Εάν δεν αναπτυχθεί ο τομέας αυτός, ο νόμος μένει γράμμα κενό και σίγουρα δεν είναι εύκολο να ασκηθούν πιέσεις στον ΟΑΥ για να αυξήσει τις κατ’ οίκον παροχές υπηρεσιών, εάν δεν υπάρχει και προσφορά των υπηρεσιών από νοσηλευτές». Παράλληλα, «το νομοσχέδιο για την ανακουφιστική φροντίδα βρίσκεται στη Βουλή. Και στην περίπτωση της ανακουφιστικής φροντίδας χρειάζονται νοσηλευτές. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς».

Ως ΟΣΑΚ, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «δεν θα εμπλακούμε στη συζήτηση και τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν μεταξύ ιδιωτών και συντεχνιών. Δεν θα αρχίσουμε και εμείς να μετράμε νοσηλευτές και να δημοσιοποιούμε αριθμούς για κλινικές, τμήματα και ανάγκες». Ωστόσο, «εκπροσωπούμε τους ασθενείς και όταν διεκδικούσαμε νομοθεσία για την κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα, τη διεκδικούσαμε για τους ασθενείς. Οι ασθενείς στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχουν ανάγκη τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Διεκδικούμε νομοθεσία για την ανακουφιστική φροντίδα, απαιτήσαμε νομοθεσία που να επεκτείνει την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης εντός του ΓεΣΥ. Μπορεί να διαφωνούμε με κάποιες πρόνοιες του νόμου που τελικά ψηφίστηκε, αλλά απαιτούμε να ενταχθούν στο ΓεΣΥ τα κέντρα που μπορούν πλέον να αδειοδοτηθούν».

Με αυτά όλα, «το μήνυμα μας προς όλους, και στο υπουργείο Υγείας, είναι να γίνει σωστή μελέτη, να βρεθούν σωστές λύσεις και να έχουν υπόψη ότι τις ανάγκες πρέπει να τις μετράμε συνολικά και όχι μόνο για τα δημόσια νοσοκομεία οι μεν και για τα ιδιωτικά οι δε. Στο επίκεντρο πρέπει να βρίσκονται μόνο οι ασθενείς και οι ανάγκες τους. Επί της ουσίας των διαφωνιών σαφώς και έχουμε άποψη, αλλά επιλέγουμε, προς το παρόν, να προχωρήσουμε μόνο στη συγκεκριμένη επισήμανση: Βγείτε από τα νοσοκομεία, έχουμε νόμους που δεν εφαρμόζονται όπως θα έπρεπε να εφαρμοστούν».