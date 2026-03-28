Γονάτισαν τους ασθενείς οι ψηλές συνεισφορές σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων και όπως όλα δείχνουν οι πολίτες θα πληρώσουν ακριβά την εκτέλεση των συνταγών τους στα φαρμακεία του Γενικού Συστήματος Υγείας, στην καλύτερη περίπτωση και τον επόμενο μήνα.

Αυτό επειδή, όπως πληροφορούμαστε, η πρόταση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας για καθορισμό πλαφόν στο ύψος της συνεισφοράς των δικαιούχων του ΓεΣΥ, δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτή από τις φαρμακευτικές εταιρείες και η σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Υγείας, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Μεγάλη Εβδομάδα στη συνέχεια μετατέθηκε για το τέλος Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά από αλλαγές στους καταλόγους φαρμάκων του ΓεΣΥ, λόγω της λήξης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών) σε ορισμένα πρωτότυπα σκευάσματα και της ταυτόχρονης μείωσης της τιμής κάποιων εξ’ αυτών, με αποτέλεσμα η συνεισφορά που καταβάλλουν οι ασθενείς να ξεπεράσει τα €20.

Στις περιπτώσεις αυτές η πρακτική της αλλαγής φαρμάκου και της ανταλλαγής του συνταγογραφούμενου με το φθηνότερο της κατηγορίας για το οποίο δεν καταβάλλεται καμία συνεισφορά, δεν μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί καθώς πρόκειται για φάρμακα με διαφορετική δραστική ουσία και υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο απορρύθμισης των ασθενών και επιδείνωσης του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν.

Η οργή των ασθενών που έχουν ήδη καταβάλει ψηλές συνεισφορές τους προηγούμενους δύο μήνες αποτυπώνεται και στα σχετικά παράπονα που έλαβε το παρατηρητήριο ασθενών με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών να τονίζει ότι «δεν είναι δυνατό να καλούμε τους πολίτες να αλλάξουν την δραστική ουσία που χρειάζονται και να τίθενται ενδεχομένως σε κίνδυνο χωρίς να λαμβάνουμε αμέσως τα μέτρα που πρέπει για να τους στηρίξουμε».

Αναφέρεται ότι η ΟΣΑΚ είχε προτείνει σε ΟΑΥ και φαρμακευτικές εταιρείες, κατά τη διάρκεια σύσκεψης, τον καθορισμό πλαφόν (κάτω των €10) στις συνεισφορές των φαρμάκων των συγκεκριμένων κατηγοριών.

Ο Οργανισμός, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις της Ομοσπονδίας Ασθενών και κατέθεσε σχετική πρόταση στις φαρμακευτικές εταιρείες οι οποίες ωστόσο φαίνεται να απορρίπτουν και να θέτουν ζήτημα συνολικής αναθεώρησης του συστήματος χορήγησης φαρμάκων (με ό, τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη των πολιτών ή για το ταμείο του ΓεΣΥ).

Από τα €4,50 στα €22 σε μια νύκτα

Παράπονα που κατέγραψε το Παρατηρητήριο Ασθενών είναι ενδεικτικά της κατάστασης

> Ασθενής επικοινώνησε με την ΟΣΑΚ αναφέροντας ότι λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή λόγω προβλήματος υγείας. Μέχρι πρόσφατα προμηθευόταν το φάρμακο από ιδιωτικό φαρμακείο με καταβολή €4,50, ενώ πλέον καλείται να καταβάλλει συμπληρωμή ύψους €22 ανά μήνα. Ο ίδιος εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την αυξημένη οικονομική επιβάρυνση που καλούνται να επωμιστούν οι χρόνιοι ασθενείς, καθώς και για το γεγονός ότι η προτεινόμενη εναλλακτική φαρμακευτική αγωγή περιλαμβάνει άλλη φαρμακευτική ουσία, που μπορεί να του προκαλέσει απορρύθμιση και να τον θέσει σε κίνδυνο.

> Άλλος ασθενής ανέφερε ότι μέχρι πρόσφατα προμηθευόταν το φάρμακο του από ιδιωτικό φαρμακείο με καταβολή 1 ευρώ, ενώ πλέον καλείται να πληρώνει συμπληρωμή ύψους €22. Ο ίδιος εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι χρόνιοι ασθενείς επιβαρύνονται με αυξημένη συμπληρωμή και ότι η εναλλακτική που τους προτείνεται είναι η λήψη φαρμάκου με άλλη δραστική ουσία. Όπως ανάφερε, διατηρούν σταθερή την υγεία τους, διστάζουν να αλλάξουν θεραπεία, καθώς δεν επιθυμούν να διακινδυνεύσουν επιδείνωση της κατάστασής της υγείας τους.

> Τρίτος ασθενής διαμαρτυρήθηκε για τη σημαντική, όπως ανέφερε, αύξηση της συμπληρωμής σε συγκεκριμένα φάρμακα που λαμβάνει. Για το ένα φαρμακευτικό σκεύασμα η συνεισφορά αυξήθηκε από €8,42 σε €15,33, ενώ η αντιπηκτική αγωγή του αυξήθηκε από €2,10 σε €29,34. Ο ασθενής εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει, τονίζοντας ότι οι αυξήσεις αυτές καθιστούν δυσβάσταχτο το κόστος της φαρμακευτικής του αγωγής.

> Τέταρτος ασθενής ανέφερε ότι λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή, και με τη νέα συμπληρωμή, καταβάλλει €10 ανά συσκευασία, με αποτέλεσμα το μηνιαίο κόστος να ανέρχεται στα €30 αφού ο ίδιος χρειάζεται τρεις συσκευασίες για τις ανάγκες ενός μήνα. Αντίθετα, επισημαίνει ότι αντίστοιχη αντιπηκτική αγωγή άλλης δοσολογίας διατίθεται σε συσκευασία 28 δισκίων με την ίδια συμπληρωμή των 10 ευρώ, γεγονός που δημιουργεί, κατά την άποψή του, αδικαιολόγητη ανισότητα στο κόστος μεταξύ των δύο.

«Εγκληματούμε σε βάρος χιλιάδων ασθενών»

«Είναι αδιανόητο να μιλάμε για την υγεία ανθρώπων και να μην λαμβάνουμε μέτρα χωρίς καθυστέρηση», ανέφερε στον «Φ» ο Μίλτος Μιλτιάδους, Γραμματέας της ΟΣΑΚ.

Το πρόβλημα, είπε, «είναι πολύ συγκεκριμένο και αφορά μεμονωμένες κατηγορίες φαρμάκων και σίγουρα όχι τον μεγάλο όγκο φαρμάκων του ΓεΣΥ».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε εγκλωβίσει χιλιάδες ασθενείς και είναι εγκληματικό να τους θέτουμε στο δίλημμα να αλλάξουν την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν λόγω κόστους. Τους θέτουμε σε κίνδυνο».

Ως ΟΣΑΚ, «έχουμε ξεκαθαρίσει ότι οι ασθενείς δεν πρέπει να μπαίνουν στο δίλημμα να αλλάζουν θεραπεία για οικονομικούς λόγους και δεν δεχόμαστε συνεισφορές που να ξεπερνούν τα λίγα ευρώ. Προς πίστη του ο ΟΑΥ, φαίνεται ότι έχει υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις μας χωρίς βεβαίως να είμαστε εμείς σε θέση να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της δικής του πρότασης προς τις φαρμακευτικές εταιρείες. Ενημερωθήκαμε ωστόσο ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν προχωρήσει σε αντιπρόταση αλλά έθεσαν άλλες προϋποθέσεις».

«Αναμέναμε να πραγματοποιηθεί χωρίς καθυστέρηση σύσκεψη υπό τον Υπουργό και αυτή ορίστηκε για τις 29 Απριλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι για τις ομάδες ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα φάρμακα, κι αναφερόμαστε κυρίως σε χαμηλοσυνταξιούχους, τα €20 για άλλο ένα μήνα είναι ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ακόμα και να επιτευχθεί συμφωνία στο τέλος Απριλίου δεν θα είναι μόνο για άλλη μια φορά, διότι κάποιες συνταγές θα πρέπει να επανεκτελεστούν μέχρι τότε».

Η Ομοσπονδία, κατέληξε, «δεν πρόκειται να δεχθεί να κινδυνεύσουν ασθενείς ή να συνεχίσουν να πληρώνουν οι ασθενείς ποσά τα οποία δεν αντέχει η τσέπη τους».