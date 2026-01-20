Η κυριαρχία της γρίπης συνεχίζεται, οι προσωπικοί γιατροί καθημερινά εξυπηρετούν δεκάδες ασθενείς τους, τα ιατρεία ταχείας εξυπηρέτησης ασθενών των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών καταγράφουν μεγάλο αριθμό προσέλευσης, παθολογικοί και πνευμονολογικοί θάλαμοι εξακολουθούν να είναι υπερπλήρεις ενώ ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.

Από την Παρασκευή μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας, τέσσερις ακόμα άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας της γρίπης με τον συνολικό αριθμό θανάτων, φέτος, να είχε φθάσει μέχρι χθες το απόγευμα τους 12.

Αυξημένη παραμένει η δραστηριότητα της γρίπης σε ολόκληρη την Ευρώπη με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), να αναφέρει στην τελευταία του ενημέρωση, χθες, ότι ο υπότυπος γρίπη Α(H3N2) (γνωστός ως «Κ»), εξακολουθεί να είναι ο κυρίαρχος, ακολουθούμενος από τον A(H1N1). «Η συνολική εικόνα δείχνει μείωση των νοσηλειών, ωστόσο, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία παραμένουν αυξημένες, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω», αναφέρει το ECDC.

«Η θερμοκρασία τις τελευταίες ημέρες είναι ιδιαίτερα χαμηλή, για τα δεδομένα της Κύπρου, και αυτό ευνοεί τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους, οι οποίοι δεν αερίζονται σωστά εξαιτίας του ψύχους», επισήμανε σε δηλώσεις του στον «Φ», ο εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου. Αυτό, είπε, «ευνοεί ακόμα περισσότερο τη μετάδοση γι’ αυτό καλούμε για άλλη μια φορά τους πολίτες που παρουσιάζουν συμπτώματα να περιορίζονται και να αποφεύγουν τις επαφές με άλλα άτομα». Η νοσηλεία των ηλικιωμένων ατόμων, υπογράμμισε, «λόγω και άλλων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί είναι παρατεταμένη με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης άλλων επιπλοκών στη συνέχεια στους ανθρώπους αυτούς». «Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο έχουμε θανάτους, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, εξαιτίας της γρίπης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να αποτρέψουμε τους θανάτους», είπε ο κ. Χαριλάου.

Το υπουργείο Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ανέφερε σε δηλώσεις της η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ενημερώνοντας ότι «πέραν από τους επτά θανάτους που είχαμε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή, είχαμε μέχρι σήμερα άλλους πέντε (οι τέσσερις καταγράφηκαν εντός του Σαββατοκύριακου)».

«Επειδή κατά κύριο λόγο νοσηλεύονται ηλικιωμένα άτομα τα οποία έχουν βεβαρημένο ιστορικό υγείας, με πάρα πολλά νοσήματα, οι πιθανότητες για σοβαρές επιπλοκές και να καταλήξουν είναι αυξημένες», είπε η κ. Κωνσταντίνου, προσθέτοντας ότι γι’ αυτό τον λόγο το υπουργείο Υγείας επιμένει στην πρόληψη, που είναι πρώτα ο εμβολιασμός και μετά τα ατομικά προστατευτικά μέτρα, τόσο των ίδιων των ευάλωτων αλλά και των ατόμων τα οποία νοσούν, να περιορίζονται για να μη διασπείρουν τον ιό σε άτομα που η κατάσταση της υγείας τους είναι τέτοια και δεν θα αντέξουν».

Αυξημένη παραμένει η προσέλευση και στα ιατρεία των προσωπικών γιατρών. Όπως ανέφερε στον «Φ» η πρόεδρος της επιστημονικής εταιρείας προσωπικών και οικογενειακών γιατρών Μαίρη Αβρααμίδου, «βλέπουμε τη γρίπη να συνεχίζει να κυριαρχεί και πολλοί ασθενείς μας ταλαιπωρούνται από τα συμπτώματά της. Έχουμε και περιστατικά κορωνοϊού, με κάποια υποχώρηση, όμως και κάποια περιστατικά αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), σε πολύ μικρούς αριθμούς».

«Πρέπει να επαναλάβουμε την ανάγκη για προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, κυρίως των ηλικιωμένων. Βλέπουμε ότι και οι νοσηλευόμενοι είναι στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι αλλά και οι θάνατοι αφορούν ηλικιωμένα άτομα τα οποία λόγω άλλων χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν παρουσιάζουν επιπλοκές και καταλήγουν».

Για τον γενικό πληθυσμό, η κ. Αβρααμίδου τόνισε ότι «το σημαντικό είναι οι πολίτες που παρουσιάζουν συμπτώματα να μη θεωρούν ότι εάν κάνουν το πρώτο τεστ και είναι αρνητικό, τότε δεν έχουν γρίπη. Έχουμε περιπτωσεις που εμφανίστηκε θετικό το δεύτερο τεστ μετά από μια ημέρα. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις που το θετικό αποτέλεσμα καθυστέρησε να εμφανιστεί και γι’ αυτό και λέμε ότι όσοι έχουν συμπτώματα πρέπει να παραμένουν περιορισμένοι».