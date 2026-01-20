Μειωμένα επίπεδα παρουσιάζουν τα αποθέματα αίματος και παραγώγων αίματος, με το Υπουργείο Υγείας να κρούει τον κώδωνα για τις ανάγκες που παραμένουν αυξημένες.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας αναφέρει ότι η μειωμένη προσέλκυση αιμοδοτών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες ασθενών για μεταγγίσεις και παράγωγα αίματος (ερυθρά αιμοσφαίρια, πλάσμα, αιμοπετάλια), στο πλαίσιο θεραπειών, χειρουργικών επεμβάσεων και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών, «επηρεάζει την επάρκεια αίματος».

Καλεί τους πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας να προσέλθουν στα κέντρα αιμοδοσίας της Κύπρου, προκειμένου να ενισχυθούν τα διαθέσιμα αποθέματα.

«Η συμβολή των αιμοδοτών είναι ουσιαστικής σημασίας για την κάλυψη των αναγκών», τονίζει το αρμόδιο Υπουργείο.

Τα κέντρα αιμοδοσίας σε λειτουργία είναι:

• Λευκωσία – Κέντρο Υγείας Έγκωμης

Δευτέρα–Παρασκευή 7:30–20:00 | Σάββατο 8:00–14:00

Τηλ.: 22809098

• Λεμεσός – Παλαιό Νοσοκομείο

Δευτέρα–Παρασκευή 7:30–20:00

Τηλ.: 25730276, 25730277

• Λάρνακα – Γενικό Νοσοκομείο

7:30–20:00

Τηλ.: 24800555

• Πάφος – Σταθμός Αιμοδοσίας (Royal Business Center)

7:30–20:00

Τηλ.: 26306409

• Αμμόχωστος – Παραλίμνι (Σωτήρος 2)

7:30–20:00

Τηλ.: 23812121, 23812122